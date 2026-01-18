追緝! 3蒙面惡煞狂砸二手車行 "作案10秒"3車嚴重損毀

中部中心 / 中部綜合報導

雲林斗南一間二手車行，遭到三名蒙面惡煞持球棒砸車，整個砸車過程約10秒鐘，嫌犯把停在二手車行前待售車輛砸爛，一共三輛車遭到毀損，損失約10多萬，業者已經向警方報案，要揪出砸車嫌犯。





蒙面惡煞下車就砸！ 雲林二手車行3車被砸爛

三名惡煞蒙面衝到二手車行砸車 警方鎖定涉案嫌犯 初步研判為車輛買賣糾紛所致。（圖／社會事新聞影音）





白色轎車開到二手車行門口停著，接著下來好幾名，蒙面惡煞，他們手持球棒，就衝到店門口，瘋狂砸車，其中一名穿著藍色衣服的男子，衝太快還差點摔倒。一共有三名嫌犯，把五官全部罩住，持棍棒砸車，車窗、擋風玻璃、引擎蓋，都不放過，重回現場，受損車子，被砸破一個洞一個洞，裂成蜘蛛網狀

廣告 廣告





蒙面惡煞下車就砸！ 雲林二手車行3車被砸爛

一共三輛車遭到毀損砸爛 損失約１０多萬元。（圖／翻攝畫面）









這些都是車行的待售車輛，一共有3輛車，兩輛BMW和一輛賓士被砸，損失約10多萬，員工說，好險當時是深夜凌晨，車行沒有人，車行為何突然被砸，他們也很疑惑。轄區警方表示，已經掌握特定涉案嫌犯，將積極追緝到案，釐清是什麼樣的糾紛，要來砸車。





原文出處：蒙面惡煞下車就砸！ 雲林二手車行3車被砸爛

更多民視新聞報導

失控房仲! 車輛長期停放無法看房竟砸車洩憤

好友反目? 高雄鳳山7旬男持大剪刀砸車洩憤

國道警取締超速惹議 陸橋圍籬"開洞"居民憂安危

