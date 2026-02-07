追股翻車？ 台股爆「違約交割」攀今年新高

證交所公布證券商申報集中市場違約交割統計。（圖／焦正德攝）

證交所昨（6）日公布證券商申報集中市場違約交割統計，單日「買進、賣出合計總金額」違約交割達9204.85萬元，「買進、賣出相抵後金額」違約交割1737.01萬元，刷新今年以來單日新高紀錄。

回顧前一波違約交割高點，出現在114年11月24日，當時「買進、賣出合計總金額」違約交割達1.11億元，「買進、賣出相抵後金額」為2,455.69萬元，規模仍高於本次。不過值得注意的是，今年尚未出現須公告個股的「鉅額違約交割」案例，即同一標的證券當沖交易違約互抵淨額，加計非當沖交易違約買賣總額，合計達2500萬元以上的情形，顯示違約情況仍以分散為主。

台股加權指數於1月29日攀上32996點歷史新高，單日成交量亦同步寫下新紀錄。證交所統計顯示，1月集中市場日均成交量達7918億元，創單月新高；有交易戶數達518萬7482戶，較前月大增約107萬戶，成交量週轉率達19.18％。

隨著農曆春節將近，台股將於2月11日封關、2月23日開紅盤，休市時間長達11天，加上台股採T+2交割制度，投資人若於封關日買股，須於2月13日前備妥交割款。面對長假期間國際股市持續交易、加權指數仍處相對高檔，多位投顧與法人提醒，投資人宜視封關前指數位置，審慎調整持股比重，降低假期期間市場波動帶來的潛在風險。

