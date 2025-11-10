追芬普尼雞蛋來源 農業部：飼料未檢出

外界關心彰化芬普尼雞蛋的來源，農業部表示，蛋雞飼料中並未檢出芬普尼。示意圖，廖瑞祥攝



彰化一處蛋雞場驗出芬普尼超標，約15萬顆鋪貨到零售端，已緊急下架，至於污染來源為何？農業部表示，該蛋雞場的飼料經檢驗並未含有芬普尼，農業局已針對環境抽驗，結果近期出爐。

中華民國養雞協會副理事長林漢章表示，蛋雞禁止用芬普尼飼養，但可用在環境消毒劑或清潔劑，我國芬普尼容許殘留量為10ppb，日本及澳洲為20ppb，美國是30ppb，這次雞蛋驗出芬普尼殘留量30ppb，確實超出標準，成年人每天吃8顆芬普尼殘留雞，才會超出每日容許攝入量。

林漢章說，台灣2022年1月起則進一步針對洗選雞蛋採逐顆實印溯源碼管進行溯源管理，這次雞蛋驗出芬普尼殘留，已立刻回收下架，應歸功於國內雞蛋有完整的溯源制度。

林漢章說，由於目前檢測出的藥劑殘留量極低，推測可能是部分批次的雞蛋被環境藥劑污染，不過所有有問題的雞蛋都已經下架，架上雞蛋都是安全的。

農業部畜牧司表示，經抽檢飼料並未發現芬普尼，該蛋雞場被封存的雞蛋也未驗出，彰化縣農業局今天針對環境抽見，有結果就會立刻公布。

