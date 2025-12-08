追著90歲翁教訓插隊「把人當白痴」 網鼻酸：台灣怎麼了

近日一段影片在網路上引起熱議。一名年輕男子目睹一位90多歲的老先生在餐廳結帳時插隊，把錢丟了就直接離開，讓他氣得追上去開罵「把我們當白痴？」未料影片曝光，立即引發撻伐聲浪，不少人看了直呼好心酸。

年輕男不滿90歲阿伯餐廳結帳插隊，追上去教訓。（圖／翻攝自Threads）

原PO在Threads上發文表示，一個阿伯到餐廳吃飯，結帳時不管排隊一堆人，錢丟了就跑，只好去教訓他一下。從影片中可見，這名阿伯正扶著扶手爬樓梯緩緩前進，一名年輕男子追到一旁指摘「阿北你插隊啊，把我們當白痴喔？」儘管阿伯解釋自己已經90多歲，排隊排很久了，男子仍痛罵：「每一個都這樣插隊可以嗎？你把我們當白痴，排隊就白痴是不是，莫名其妙」。

影片曝光後，瞬間掀起兩派論戰，多數網友同情老先生，認為他年紀大、行動不便，無法久站，批評原PO的行為有些過激，「看了好心酸，現在的年輕人是怎麼了？」、「90歲的爺爺不能久站啊，每個人都會老的，給老人多點包容」、「他都已經步履蹣跚，需要這樣罵嗎？」、「自以為是正義魔人嗎」、「真的不要太苛責老人家，很多老人家真的腿腳不好，無法久站」、「台灣怎麼變成這樣了」。

不過也有部分網友力挺年輕男子的行為，留言護航，「怎麼這麼多人指責年輕人，老人也不能倚老賣老呀，大家都在排隊，如果他能好言告知無法久站，相信大家都能體諒」、「既然要出來餐廳吃飯，就應該有心理準備。出來外面，無論搭公車或是買票、結帳，都脫離不了群體生活！如果因為身體老邁，不能適應和接受群體生活的規則秩序，那是不是阿伯應該要思考，自己是不是應該要在家裡吃飯？而不是用年齡來綁架社會秩序！社會如果沒有秩序就會有亂象產生，堅持年輕人上前給阿伯當頭棒喝的做法是正確的！」、「不管你幾歲，都不應該插隊」。

事件持續發酵後，有網友起底並肉搜出當事年輕男子的社群帳號，不過該名男子隨後便將帳號關閉，此舉再度惹怒網友並開嗆，「自以為是正義魔人，有種PO文就不要關帳號！」

