社會中心／李豫翰、蔡承翰 綜合報導

黑幫討債集團太囂張！一名經營地下錢莊的蔡姓男子，不滿陳姓被害人要求拆夥，還付不出2700萬的〝分手費〞，竟然找來太陽聯盟的黑幫份子，幫忙討債，被害人不僅住家被潑漆、貼恐嚇紙條，就連坐車都被裝GPS定位器，不管逃到哪，都能攔車恐嚇，甚至還寄了象徵"子彈"的"花生"包裹，讓被害人心生畏懼。

民眾開車突然被攔，幾名惡煞下車後，其中一人開始砸雞蛋，這讓駕駛嚇壞了，只是沒想到，夜晚也不得安寧。大半夜，一名男子手提紅色油漆，嘩啦一聲，就朝大門口潑。被害人起床看到家門慘狀，還被貼上恐嚇紙條，嚇的趕緊獲報，如今逮到幕後主嫌。

走在最前頭，下巴抬的好高，在嘉義經營地下錢莊的蔡姓主嫌，不滿被害人要求拆夥，供稱對方積欠公司2700萬，被害人拿不出鉅額〝分手費〞，於是，主嫌找了太陽聯盟星陽分會長長張鴻彬討債，包括潑紅漆、砸雞蛋，還把被害人揍得鼻青臉腫，朋友大腿也被刺一刀，嚇得他連夜躲到桃園住家，但還是躲不過。不管躲到哪，對方都能找得到，甚至還收過江湖含意"吃子彈"的"土豆（花生）"恐嚇包裹，就連女兒身分都被黑幫掌握，被害人從台灣躲到澎湖，一樣被掌握，只能報警求助。





警方逮到蔡姓主嫌跟張鴻彬等黑幫份子共15名共犯，其中，張鴻彬2006年涉及毆打藝人包小柏曾登上媒體版面，警方後續也要持續追查，他們是否涉及其他案件。





原文出處：追討2700萬分手費! 黑幫登門潑漆."請吃花生"恐嚇

