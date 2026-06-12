追討5年加班費竟遭退件？榮總工會批院方刁難 提3大訴求抗議

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台北榮總、高雄榮總工會今（12）日上午冒雨赴台北榮總抗議，指控五年加班費追補作業設下諸多限制，要求啟動實質協商、延長申報期限並完整清償加班工資。游騰傑攝



台北榮總、高雄榮總工會今（12）日上午冒雨赴台北榮總大門前抗議，指控北榮2020年至2024年間「五年加班費追補作業」時設下諸多不合理限制，導致基層員工權益受損，要求立即啟動實質協商、延長申報期限，並完整清償未給付的加班工資。對此，台北榮總回應，無延誤或刻意刁難情事，是因追溯核算作業涉及數千名員工，仍需一定作業時間方能確保核算結果正確無誤。

由於退輔會體系近期啟動追溯補發加班費作業。工會認為，現行制度僅允許部分加班時數追補，且審查標準不一，不少員工被要求提出多年以前的工作證明，部分案件甚至遭退件或駁回。此外，院方遲未就相關爭議與工會完成實質協商，也引發基層不滿。

廣告 廣告

台北榮總工會理事長黃甘迪表示，榮總體系長期存在「加班黑數」問題。以護理人員為例，在2024年7月開放以分鐘計算加班前，多數人無法依實際出勤時間申請加班，另有其他人員則常被要求事先申請加班，許多護理師每天提早到班、延後下班處理交班、急重症照護及行政作業，但相關工時往往未被完整認列。

黃甘迪指出，許多同仁在申請追補加班費時，被要求提出多年以前的佐證資料，部分主管甚至以未完整打卡等理由駁回案件；也有住院醫師擔心影響科部預算或與主管關係，而不敢提出申請。

高雄榮總員工代表楊淯涵也表示，高榮辦理專案加班費申請期間，不少護理師反映案件遭退件或被要求額外提出佐證資料，甚至承受來自主管的壓力，讓基層對於爭取自身權益感到徬徨。她強調，追溯補發加班費的目的應是合理檢視員工過去付出的勞動成果，而非增加申請障礙，希望院方及主管機關以更透明、友善的方式保障勞動權益。

台北榮總工會會員代表范鈺翎則指出，護理師除日常給藥、檢驗追蹤及傷口照護外，還需處理靜脈藥物治療、輸血、化學治療及各項監測工作。交班期間若遇急診新收病人或病況惡化需緊急處置，往往得持續投入照護、執行醫囑與完成紀錄，等到所有工作結束時，早已超過下班時間一個多小時甚至數小時，但這些實際投入的工時未必都能獲得完整認定。

工會提出三項訴求，包括要求台北榮總、高雄榮總立即啟動實質協商、延長申報期限並完整清償未給付加班工資；要求退輔會檢討現行追補制度並重新公告相關規定，同時開放員工自主查詢五年電子簽章紀錄；以及要求衛福部與勞動部全面清查醫療院所加班黑數及追溯補發受阻問題。

對於工會指控，台北榮總表示，自113年7月10日起正式實施加班費計算至分鐘制度，並於114年8月4日營運說明會中主動宣布辦理加班費餘數追溯五年補發，已充分展現積極照顧員工權益的決心與作為。

台北榮總、高雄榮總工會今（12）日上午冒雨赴台北榮總抗議，指控五年加班費追補作業設下諸多限制，要求啟動實質協商、延長申報期限並完整清償加班工資。游騰傑攝

台北榮總、高雄榮總工會今（12）日上午冒雨赴台北榮總抗議，指控五年加班費追補作業設下諸多限制，要求啟動實質協商、延長申報期限並完整清償加班工資。游騰傑攝

更多太報報導

北榮爆加班費爭議！工會批設門檻阻追討 院長：數千人核算需時間

缺牙恐增失智風險！北榮研究：缺14顆以上牙 罹阿茲海默症高10倍

台中榮總爆廠商代刀！健保署重罰神經外科「停約3個月」 院方回應了