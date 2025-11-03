追謝侑芯之死！爆黃明志有15年女友 謝薇安痛批：渣中之王非你莫屬
娛樂中心／施郁韻報導
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，初步尿檢對4種毒品呈陽性反應。謝侑芯的閨密、「最強奶媽」謝薇安曾和黃明志聯繫卻未獲回應，痛斥「裝死完全不回應，根本心裡有鬼」，深夜再發IG限動，爆料黃明志有15年女友，根本就是「渣中之王」。
黃明志向警方供稱，邀請謝侑芯一起拍片，雙方在飯店討論一整晚，謝侑芯說要沖澡，過了半小時沒有出來，覺得不安進入浴室查看，發現謝侑芯死在浴缸內，立刻進行CPR。不過警方透露，死者全身赤裸倒臥在浴缸中，浴缸、地面皆沒有任何水跡，懷疑是喪命後被移到浴缸。
據大馬媒體《中國報》獨家曝光的2張照片，照片中，黃明志在現場被警方逮捕後，被押回金馬警區總部所拍的照片，光頭上長出稀疏毛髮，留著鬍渣，眼睛被打上馬賽克，看起來相當憔悴；另一張曝光黃明志當時身上被搜出的9顆疑是「愛他死」（搖頭丸）的藥丸，一袋看似沒開過有7顆、另一袋剩2顆。
謝侑芯閨密謝薇安透露新聞爆出前，已經私訊詢問黃明志「謝侑芯人在哪？」，但黃明志裝死完全不回應，痛批他「既然跟他有聯絡你幹嘛不回我？根本就是心裡有鬼！」、「我真的以跟你合作過為恥！」
謝薇安3日深夜IG再發聲，坦言「說真的，以前我真心以為你是個好人。跟你合作時，你確實跟我都保持距離、守分寸，現場也介紹你交往快要十年的女朋友（現在應該有15年了吧？）」
謝薇安表示，黃明志也是一位愛狗人士，「難得以為你是演藝圈的一股清流，沒想到你渣起來真的是哇塞的厲害」，狠嗆他「王中之王，卻也是鱉中之鱉」、「渣中之渣非你莫屬」。
謝薇安傷心寫下，「我真的心疼那個默默守在你後面的她，也更奉勸各位女孩，張大眼睛，拜託遠離這種只會吹牛X、連哄帶騙的男人」。
三立新聞網提醒您：
莫逞一時樂，遺害百年身！
拒絕毒品 珍惜生命
健康無價 不容毒噬
