追謝侑芯命案遭流言攻擊！最強奶媽怒發律師函：出於關心無藉此牟利
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導
網美「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，因牽扯馬來西亞歌手黃明志備受關注，黃明志日前投案後遭警方延扣，而謝侑芯的閨蜜「最強奶媽」謝薇安事發後立刻飛往當地，卻因連日發文被網友質疑蹭熱度。對此，謝薇安晚間透過律師發聲明函，強調與謝侑芯約6、7年前因同屬一家寫真出版社相識，每日透過微信聯絡，互動頻繁，得知謝侑芯離世後，為了解事情真相才前往馬來西亞，公開發言、貼文內容均以尋人與釐清真相為唯一目的，沒有發布任何業配或商業宣傳文案，更無藉此牟利，所做一切皆出於關心與責任感，盼望此事件能被正視並能盡快釐清。對於少數刻意曲解事實、帶風向及誤導大眾的言論，她深感遺憾。懇請外界能以理性的態度看待此事，停止散播不實訊息。
謝薇安委任律師聲明函全文如下：
本律師聲明函受當事人謝薇安小姐委任意旨辦理，詳如說明，敬請查照。
說明：
壹、本所受謝薇安小姐之委任，代為發函，合先敘明。
貳、茲據委任人委稱下列事項：「
一、由於近日部分網路言論對本人於謝侑芯小姐（以下簡稱謝小姐）事件中的行為與動機有所誤導與不實揣測，為避免大眾誤解與錯誤傳播，特此鄭重聲明如下：
（一）首先，本人之所以參與協助尋找謝小姐並關注此事件發展，完全出於真誠的關懷與多年朋友之情。而本人與謝小姐約於六、七年前係因同屬一家寫真出版社相識，自此保持聯繫，亦會在工作上互相協助。多年以來，本人基於友情，更曾向數間代言與廣告廠商推薦謝小姐，並協助促成相關合作，所有協助皆出於善意與情誼，從未從中收取任何報酬或利益。
（二）由於本人與謝小姐幾乎每日透過微信聯絡，互動頻繁，內容涵蓋工作與生活近況。詎料，在今（114）年10月21日收到謝小姐最後一則訊息後，即未再收到任何回覆，本人隨即察覺異樣，開始主動聯繫各方協助尋找謝小姐，並自掏腰包負擔相關費用，只盼盡一己之力協助找到謝小姐。
（三）本人於10月30日得知謝小姐不幸離世的消息後，立即暫停所有工作與生活安排，並於翌日（10月31日）啟程前往馬來西亞，只為了解事情真相，釐清事發經過。再者，於此事件發生後，本人所有於社群平台的公開發言、貼文內容，均以尋人與釐清真相為唯一目的，沒有發布任何業配或商業宣傳文案，更無藉此牟利，所做的一切，皆出於關心與責任感，盼望此事件能被正視並能盡快釐清。
（四）最後，對於少數刻意曲解事實、帶風向及誤導大眾的言論，本人深感遺憾。懇請外界能以理性的態度看待此事，停止散播不實訊息，靜待真相釐清。誠摯感謝所有在這段期間關心、支持與理解的朋友。本人也將持續以誠懇與負責的態度面對此事件。
二、特聲明如上。」等語。
參、合代發函如上，轉述委任人之陳述。
伯衡法律事務所 翁偉倫律師
