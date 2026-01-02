追趕SK海力士等對手 三星電子HBM4獲客戶高度評價

（中央社首爾2日綜合外電報導）三星電子共同執行長兼記憶體晶片事業負責人全永鉉（Jun Young-hyun）在新年致詞中表示，客戶對其下一代高頻寬記憶體（HBM）晶片、即HBM4的差異化競爭力給予高度評價，並稱「三星回來了」。

路透社報導，三星電子（Samsung Electronics）去年10月表示，正就供應HBM4給人工智慧（AI）領導企業輝達（Nvidia）進行「密切討論」。這家韓國晶片大廠正全力追趕SK海力士（SK Hynix）等AI晶片競爭對手。

市場研究機構Counterpoint Research資料顯示，2025年第3季SK海力士在HBM市場占有率為53%，三星電子以35%居次，美光科技（Micron）為11%。

投資人現正關注三星電子，是否能以其第4代HBM晶片縮小與競爭者間的差距。

三星電子在第3季財報會議中表示，因預期需求攀升，已向主要客戶送交HBM4樣品，並計劃2026年專注於HBM4量產。

三星電子股價今天早盤交易上漲1.9%，表現強於韓國綜合股價指數（KOSPI）的0.5%漲幅。（編譯：徐睿承）1150102