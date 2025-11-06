追蹤指數再優化 00929迎三大變革

【記者柯安聰台北報導】為持續優化追蹤指數表現，旗艦台股ETF指標之一的復華台灣科技優息(00929)將迎來自2023年6月掛牌以來最大的三項異動變革，預計11月底生效。



根據復華投信00929公開說明書修正公告的追蹤指數編制規則異動公告，成分股檔數將由現行40檔調整至50檔，並新增三類科技相關產業，以及成分股定審次數從每年1次增加至2次等三大項目。









00929所追蹤的指數為臺灣指數公司發行的特選臺灣上市上櫃科技優息指數，從該公開說明書修正對照表顯示，選股池從台灣上市上櫃電子類股放寬至台灣科技相關產業股票，使採樣母體擴增生技醫療、綠能環保及數位雲端等三類且非屬創新板之股票。



此外，成分股定期及不定期審核調整部分，最大的不同是，定審次數從過去每年6月的1次，增加為2次，新增12月成分股定審作業；且因應成分股擴增至50檔，其調整之緩衝區亦有變動，惟需滿足6月定審至多替換24檔、12月定審至多替換16檔之限制。此外，過去每年3次(2、8、11月)進行權重定期審核，改為每年2次，於2、8月進行。（自立電子報2025/11/6）