追蹤特選臺灣TOP50指數 凱基台灣TOP 50准募

2022年底ChatGPT問世以來，台股受AI供應鏈帶動，交易相當火燙，若在當時開始佈局台股，持續投入累積部位，時至今日報酬已經翻倍。可惜大多數投資人都不是股神巴菲特，難以效法股神不斷投入，為了因應這個投資痛點，凱基投信昨（8）日獲准募集凱基台灣 TOP 50 ETF（009816），追蹤臺灣指數公司「特選臺灣TOP50指數」，是目前唯一不配息的台股ETF，透過股息滾入再投資的機制設計、充分發揮時間複利滾雪球效應。

凱基台灣 TOP 50 ETF（009816）基金研究團隊表示，回顧2007年以來，台股歷經多次多空洗禮，包括引爆全球金融危機的美國次貸風暴、或是讓全球經濟活動急凍的COVID-19疫情，加權指數修正過後依舊恢復上行，統計18年間，台灣加權指數若不計股息(將股息花掉的情況)，可繳出309%報酬率；若將股息存下來，則可得出420%報酬；相較之下，凱基台灣 TOP 50（009816）所追蹤的指數─特選台灣TOP50指數，透過強制將股息再投資的結果，在相同時空背景與投資時間長度下，最終滾出743%的累積報酬。

基金研究團隊指出，近年在AI趨勢催化下，台股行情有目共睹；2026年雲端服務供應大廠在強勁營運現金流支撐下，將持續投入AI基礎建設，大廠擴大資本支出將直接轉化為對台灣AI供應鏈的需求，台灣電子零組件出口得以持續強勁，帶動台灣實質GDP持續成長，預期整體台股獲利年增率，也將從2025年的10%躍升至2026年的22%，顯示台股獲利穩健，多頭行情可望續航。

進一步觀察各產業2026年趨勢，除了AI族群持續以雙位數年增的速度增長，電子產業裡的非AI族群，例如電子-光電、電子-資訊服務，獲利年增率也由負數或個位數跳升至雙位數，其他諸如傳統產業中的運動休閒、觀光餐飲產業，獲利年增率也有機會從負雙位數一舉翻升至正雙位數，金融保險產業也有望由虧轉盈，在降息釋出熱錢效應帶動下，評價面基期仍低的獲利成長族群，2026年也有表現機會；產業表現有機會從AI族群一枝獨秀，轉為百花齊放。

資金輪動加速，要掌握台股長多行情，可透過市值型ETF參與，若能強制將配息再投入，更有機會創造更佳的長期報酬。凱基台灣 TOP 50（009816）基金不僅首創台股ETF不配息，更聚焦台股前50大龍頭企業分享其成長紅利；並在篩選指標加入近四季稅後純益總和必須大於0的條件，以避免買到市值大但獲利表現起伏大的成分股；另以前五大成分股權重總和不超過65%分散過度集中持股風險。凱基台灣 TOP 50（009816）基金發行價10元，經理費每年0.07%，保管費每年0.027%，成分股每年調整4次，可望成為投資人實現時間複利的助力。