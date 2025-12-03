追蹤解析美軍戰機與軍艦在委內瑞拉附近的部署

[Reuters]

衛星影像顯示，過去一週至少有六艘美國軍艦在加勒比海地區活動，美國與委內瑞拉之間的緊張局勢持續升高。

BBC Verify相信另有五艘軍艦也在該地區，作為美國軍力增援的一部分。

這一行動緊隨近月來美國在加勒比海和東太平洋地區對涉嫌毒品船隻的多次空襲。特朗普政府表示，這些行動是為了阻止毒品流入美國。

此次軍事集結涉及數千名士兵，以及將全球最大的戰艦部署在距離委內瑞拉可攻擊範圍內，並引發外界對可能採取某種軍事行動的揣測。

美軍軍艦在哪裡？

加勒比海地區的軍事集結始於八月，根據美國官員的說法，當時部署了空軍與海軍力量，包括一艘核動力潛艇與偵察機。

目前的部署已擴展至多艘航空母艦、導彈驅逐艦，以及能夠運送數千名士兵的兩棲攻擊艦。

對衛星影像的分析顯示，過去一週在該地區至少可辨識出六艘軍艦。

加勒比海地區六艘美國軍艦的確認位置，其中包括以「福特號」航空母艦為核心的一支艦隊。 [BBC]

最大的一艘是航空母艦「福特號」（USS Gerald R Ford），11月27日時位於多明尼加共和國以南約75英里（120公里）處，距離委內瑞拉海岸約435英里（700公里）。

這艘航母在11月中旬曾被發現位於更東的波多黎各（美國在加勒比海地區的屬地）以南約125英里（201公里），之後向南航行，再駛向多明尼加共和國。

該艦與其他支援艦艇組成打擊群航行，全長超過330米（1,100英尺）。

[BBC]

BBC Verify也觀察到多艘軍艦在「福特號」附近活動。

我們同時在加勒比海地區辨識出其他美國軍艦，其中包括「海洋商人號」（MV Ocean Trader），這是一艘特種作戰指揮艦，11月25日衛星影像顯示其位於波多黎各與多明尼加共和國之間；以及一艘「安東尼奧級」艦艇，屬於兩棲運輸艦，11月27日被發現於波多黎各以南65英里（90公里）處。

距離委內瑞拉最近的一艘軍艦是一艘燃料補給艦，11月27日出現在委內瑞拉海岸以北298英里（480公里）處。

衛星影像同時顯示，加勒比海地區還有另外五艘軍艦，但我們無法確定其身份。

分析亦顯示，其中一艘先前在加勒比海被追蹤的軍艦已返回美國，目前停泊在佛羅里達州基韋斯特。我們不清楚這些調動的原因，但可能是為了補給。

[BBC]

飛機的情況如何？

美國也已在加勒比海基地部署F‑35戰鬥機，並在該區域出動轟炸機與偵察機。

BBC Verify利用航班追蹤數據，確認11月20日至21日期間有四架美國軍機在委內瑞拉附近飛行。

一架美國B‑52遠程轟炸機於11月20日格林威治時間23:45（當地時間19:45）短暫出現在航班追蹤網站Flightradar24，位置在委內瑞拉東部鄰居蓋亞那外海。

數據顯示，該轟炸機（呼號TIMEX11）當日下午自美國北達科他州起飛，並於翌日早晨返回。

一架美國空軍偵察機（呼號ALBUS39）於11月20日格林威治時間22:00後出現在航班追蹤數據中，在委內瑞拉東海岸附近飛行約兩小時。

大約同一時間，一架美國海軍「超級大黃蜂」戰鬥機（呼號FELIX11）在委內瑞拉西海岸外盤旋。

此外，一架美國空軍加油機（呼號PYRO33）於11月21日格林威治時間01:30（當地時間21:30）出現在南加勒比海上空。之後它停止了位置廣播，直到稍後才再次被發現正向西北方向飛行。

根據FlightRadar24的航班追蹤數據，十月有三架B‑52轟炸機自路易斯安那州的空軍基地起飛，在委內瑞拉外海盤旋後返回。

上月的追蹤數據顯示，多架P‑8「波塞冬」偵察機自佛羅里達州的美國海軍基地南飛，進入加勒比海地區。

專家表示，這些飛行顯示美國正試圖從該地區收集軍事情報。

「我們在全球各地都能看到P‑8A的活動，只要美國海軍有意提升海域領域感知能力。」戰略與國際研究中心（CSIS）美洲事務專家亨利·齊默爾說。

美國總統特朗普也承認，他已授權中情局在委內瑞拉展開秘密行動，但其具體範圍仍高度機密。

美國正準備攻擊委內瑞拉嗎？

這場軍事集結引發外界擔憂，美國正準備直接針對委內瑞拉，或可能試圖推翻總統尼古拉斯·馬杜羅的社會主義政府。

齊默爾表示：「部隊規模，以及顯然並非單純為了毒品攔截而設的部署，引發外界懷疑美國可能正走向與委內瑞拉的戰爭。」

他補充說：「升級的風險相當顯著，但我認為在特朗普政府內部，對於下一步仍存在相當大的爭論。」

當哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘》欄目在11月3日詢問美國是否將與委內瑞拉開戰時，特朗普回答：「我懷疑……但他們一直對我們非常不好。」

然而，11月29日，特朗普總統表示，委內瑞拉上空及周邊空域應被視為「完全封閉」。

委內瑞拉政府指責美國在該地區挑起緊張局勢，目的是推翻政府。

作為回應，委內瑞拉在11月宣布「大規模動員」部隊，派遣20萬名人員遍布全國。

齊默爾說：「總體而言，我相信未來針對海上目標的打擊速度將會加快，而美國則在思考是否能對委內瑞拉境內發動攻擊。」

迄今為止對船隻的空襲

根據BBC的美國合作夥伴CBS新聞報導，自九月初以來，美軍已在加勒比海與東太平洋地區的國際水域進行至少21次打擊行動。

美國官員的聲明指出，這些行動共造成至少83人死亡。

雖然美軍並未公開確認死者身份，但聲稱所有人都是「毒品恐怖分子」。

美聯社的調查報導指出，在這些打擊中喪生的部分委內瑞拉公民只是因貧困而走上犯罪道路的低階毒販，另有至少一名地方犯罪頭目。

美國為何發動打擊？

特朗普及其政府成員為這些打擊行動辯護，稱這是為了阻止毒品自拉丁美洲流入美國的必要措施。

美國國防部長皮特·赫格塞斯在一份聲明中表示，這場行動——已被正式命名為「南方之矛行動」（Operation Southern Spear）——旨在「清除我們半球的毒品恐怖分子」，並保護美國免受「正在奪走我們人民生命的毒品」威脅。

在部分情況下，美國官員聲稱打擊目標與名為「阿拉瓜火車」的委內瑞拉黑幫有關。該幫派在今年初已被特朗普政府列為外國恐怖組織。

然而，五角大樓並未正式公布有關目標或其所屬毒品組織的詳細資訊。

特朗普政府堅稱這些打擊行動合法，並將其合理化為旨在拯救美國人生命的必要自衛措施。

但一些法律專家則指出，這些打擊可能屬於非法，並因針對平民而違反國際法，且未給予嫌疑人任何正當程序。

補充報導：庫馬爾·馬爾霍特拉、湯姆·埃丁頓與伯恩德·德布斯曼二世。圖表製作：里奧·斯庫特‑里希特