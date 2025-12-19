追蹤近8萬人研究出爐！ 精液品質差「平均短命2.7年」

變胖不只是衣服變緊、肚子變大，連精液品質都會跟著下滑，甚至預期可能與較短的預期壽命有關。初日診所新陳代謝暨減重專科醫師周建安提醒，肥胖會干擾代謝與荷爾蒙，與較差的精液品質相關，影響的不僅是生育力。研究顯示，精液品質最差的男性，平均壽命比品質最佳者平均「短命」 2.7 年。

研究顯示，精液品質最差的男性，平均壽命比品質最佳者平均「短命」 2.7 年。（圖／Photo AC）

周建安醫師指出，刊登於《Human Reproduction》的一項大型研究追蹤超過 78,000 名男性，中位年齡 32 歲。為了排除「本來就生病導致精液差、進而影響壽命」的反向因果關係，研究團隊調整了受試者在精液檢查前 10 年內的所有醫療診斷，也將教育程度納入分析，並排除檢查後 5 年內的死亡事件。

在這些嚴格條件下，精液品質與壽命的差距依然明顯。精液品質最佳的男性（總活動精子數超過 120 百萬）平均可活到 80.3 歲；而精液品質最差的族群（0 至 5 百萬）平均壽命僅約 77.6 歲。

周建安醫師說明，這項研究讓精液品質成為一個獨立且具預測力的「生物標記」，而影響精液品質的關鍵因素之一就是肥胖。另一項於 2023 年發表、由美國與歐洲男科學會共同完成的系統性回顧與後設分析，也得到一致結論。該研究僅納入採用 WHO 第五版（2010）精液分析標準的文獻，確保所有精液參數在相同條件下比較。

分析顯示，體重越高，精子數量與品質的受損越明顯。（示意圖／Pixabay）

分析顯示，體重越高，精子數量與品質的受損越明顯。以精子前進運動性為例，超重男性（BMI 25.0–29.9）的前進運動性不足風險比正常體重高出 1.14 倍；進入肥胖範圍（BMI ≥ 30）後升至 1.25 倍。雖然重度肥胖（BMI ≥ 40）與前進運動性的關聯不明顯，但精子濃度降低的風險卻大幅增加，達正常體重組的 2.47 倍。

周建安醫師補充，診間其實有不少男性是在生殖中心的建議下才意識到需要減重，期待透過改善代謝與體脂，提升成為爸爸的可能性。但等到備孕階段才開始處理體重，其實已經錯過許多可以提前改善的時間。他提醒，減重應被視為一項「提前布局健康」的方式。

