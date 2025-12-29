追蹤1.7萬人19年！研究證實「含糖咖啡」拉近死亡距離

減重醫師蔡明劼過去無法理解咖啡的魅力，直到閱讀一篇醫學研究後，他也加入咖啡愛好者的行列。他指出，即使每天只飲用少量咖啡，也能有效降低死亡率，但前提是必須掌握正確的飲用方式。

研究發現，咖啡飲用量與死亡率之間呈現U形曲線關係，並非喝越多越好。 （示意圖／Pixabay）

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文表示，這項研究針對超過1萬7千名健康受試者進行長達19年的追蹤調查，研究成果已刊登於《內科醫學年鑑》。研究發現，咖啡飲用量與死亡率之間呈現U形曲線關係，並非喝越多越好。

根據研究數據，以每杯250毫升計算，死亡率相對最低的區間落在每日2.5至4.5杯之間。蔡明劼強調，若每天飲用超過4.5杯咖啡，雖然仍有健康效益，但效果反而不如適量飲用來得顯著。

蔡明劼特別提醒，含糖咖啡的飲用需格外謹慎。研究顯示，每天飲用超過4.5杯含糖咖啡，不僅無法獲得健康益處，死亡率反而會上升。他表示，喝咖啡切記不要超量，也不要喝甜咖啡反而傷身。

醫師表示，喝咖啡切記不要超量，也不要喝甜咖啡反而傷身。 （示意圖／Pixabay）

至於無咖啡因咖啡同樣具有降低死亡率的效果，蔡明劼認為，這可能與咖啡中所含的多酚類物質有關。他舉例說明，咖啡中的綠原酸能提供抗氧化功能，同時具有抗血小板凝集的作用。

蔡明劼也提出另一種觀點，認為咖啡對健康的諸多好處，除了源自其內含的多種化學物質外，也不排除喝咖啡本身就是「健康生活型態」的指標之一。

