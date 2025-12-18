追蹤10年！中斷運動30天 84%的人從此回不來

根據一項長達10年的健身房會員追蹤研究顯示，一旦中斷運動或停止會籍，能在1年內成功回歸者僅有38%，意味超過6成的人停下來後便未再運動。復健科醫師王思恒在臉書分享這項研究，提醒民眾天冷想暫停運動要特別注意時間點。

根據一項長達10年的健身房會員追蹤研究顯示，一旦中斷運動或停止會籍，超過6成的人停下來後便未再運動。 （示意圖／Pixabay）

該研究追蹤5242名健身房會員，分析成功回歸的族群後發現，在那38%重返運動的人中，超過一半是在停止運動後第1個月內重新開始。若錯過這段黃金時間，回來的比例明顯呈現斷崖式下降，只剩下16%左右，代表有84%的人將永遠不再回頭。

王思恒在臉書強調，停止運動後30天內是否重新開始，幾乎決定是否會再回到運動生活。短暫中斷不等於放棄，但時間點很關鍵，停止運動後如能在30天內重啟，仍有機會回到原本軌道，但拖延愈久，便愈有可能成為那永遠不回頭的人。

研究指出，這種現象與行為慣性有關。要維持運動習慣，就像推動中的重型推車，只要不煞車，持續前進相對順暢，但若完全停下，靜止狀態會讓再次啟動變得更困難。前幾天明顯降溫，下周還有冷空氣來襲，一些不太習慣運動的人，可能覺得乾脆等到明年再回到健身房，只想暫時「關機」的人要多注意。

王思恒也提到，根據知名運動軟體Strava的大數據分析，每年的1月19日被稱為「放棄日」（Quitter's Day），因為這天是大多數人放棄新年健身決心的日子，希望民眾都能挺過此日，持久運動下去。

