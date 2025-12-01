追蹤144童「從出生至5歲」 長庚研究：配方奶跟嬰幼兒肥胖相關

林口長庚醫院研究團隊今日公布最新研究成果，揭示嬰幼兒餵養方式、體重變化與過敏疾病之間存在密切關聯。研究顯示，母乳餵養有助減少嬰幼兒肥胖，而學齡前兒童因飲食型態改變所引起的肥胖問題，與過敏疾病發生率高度相關。該研究成果已發表於國際知名期刊《兒科過敏與免疫學》。

林口長庚醫院研究團隊今日公布最新研究成果，揭示嬰幼兒餵養方式、體重變化與過敏疾病之間存在密切關聯。 （示意圖／Pixabay）

林口長庚紀念醫院臨床代謝體核心實驗室主任邱志勇醫師表示，研究團隊追蹤144位兒童從出生至5歲的代謝變化，結果顯示受試兒童在3歲時已有超過3成屬於過重或肥胖，到5歲時仍高達23.2%。更值得關注的是，這些兒童的氣喘與過敏性鼻炎盛行率分別高達24.6%與59.6%，反映出當代幼童正面臨多重健康風險。

研究團隊採用先進的科學方法進行追蹤，分別於兒童1個月、6個月、1歲、3歲及5歲時收集尿液樣本，運用H-NMR核磁共振光譜與代謝體分析技術，觀察孩童隨年齡發展所呈現的代謝變化。研究發現，隨著年齡增長，兒童對肌肉蛋白質所需的胺基酸代謝明顯增加，顯示其能量需求及身體發育過程中產生的代謝變化。

邱志勇醫師進一步解釋，不同餵養方式會對腸道菌群產生顯著影響，進而改變尿液中的代謝物組成。特別是在嬰幼兒時期，配方奶餵養者的代謝特徵明顯與母乳餵養者不同，這些差異不僅與牛奶致敏反應有關，也與嬰幼兒肥胖的風險高度相關。

邱志勇醫師(右1)與研究團隊江孟翰(右2)、郭捷妮(左1）採用先進的科學方法進行追蹤，分別於兒童1個月、6個月、1歲、3歲及5歲時收集尿液樣本，運用H-NMR核磁共振光譜與代謝體分析技術，觀察孩童隨年齡發展所呈現的代謝變化。(圖／長庚醫院提供)

「在嬰幼兒進入學齡前兒童時期，隨著飲食型態的轉變，我們的代謝物分析發現，兒童肥胖與過敏疾病的個體之間具有高度重疊。」邱志勇醫師說，這結果顯示兒童肥胖與過敏疾病可能透過相似的代謝路徑相互影響，共同影響兒童的健康發展。

邱志勇醫師強調，從出生到兒童時期的代謝變化觀察顯示，嬰幼兒配方奶餵養與肥胖風險相關，而學齡前兒童因飲食型態改變所引起的肥胖，與過敏疾病密切相關。因此，他建議家長多鼓勵母乳餵養，並在孩童成長過程中除了維持健康飲食外，也應培養良好的運動習慣，以降低肥胖風險，進而減少過敏疾病發生的可能性。

