追蹤6萬人研究果出爐！ 「每天多睡5分鐘」竟能延壽一年

振興醫院引述權威醫學期刊研究指出，想要延長壽命其實不需要徹底改變生活型態，只要在睡眠、運動、飲食三個面向同步進行微幅調整，就有延年益壽的效果。這項追蹤6萬人的大型研究發現，與生活習慣最差的族群相比，每天多睡5分鐘的人，壽命可望延長約1年。

研究顯示，每天多睡5分鐘、每天增加1.9分鐘的中高強度體能活動，配合飲食質量分數提升5分，相當於每日多攝取半份蔬菜或1.5份全穀物，就可能比預期多活一歲。 （示意圖／Pexels）

根據振興醫院臉書粉專分享的研究內容，延壽的關鍵在於「三管齊下」的協同效應。研究顯示，每天多睡5分鐘、每天增加1.9分鐘的中高強度體能活動，例如快走等運動，配合飲食質量分數提升5分，相當於每日多攝取半份蔬菜或1.5份全穀物，就可能比預期多活一歲。

振興醫院表示，若想追求更長的健康壽命，可以將改善幅度提高。每天多睡24分鐘、增加3.7分鐘的中高強度運動，並大幅改善飲食習慣，包括每天多吃1杯蔬菜、1份全穀物，每周多攝取2份魚類，同時達成這些條件者，有機會延長約4年的健康壽命。

振興醫院進一步說明，睡眠、運動與飲食之間具有明顯的協同作用，若僅單獨調整其中一項，往往需要非常大的改變才能看到成效。但三者同步改善時，所需的「劑量」就能大幅降低，對於工作繁忙、難以長時間運動或徹底翻轉飲食習慣的現代人而言，這是一種具備可行性且能長期維持的健康策略。

