「追蹤7410名學齡前兒童」揪肥胖原因 ３種孩子風險最高！

台北市立聯合醫院發表一項長達近十年的追蹤研究，針對設籍台北市的7,410名7歲以下學齡前兒童進行觀察，發現低收入戶家庭的兒童肥胖風險比一般家庭高出44%，配戴眼鏡的兒童以及外籍母親所生子女，同樣面臨較高的肥胖風險。

該研究名為〈家庭收入對於學齡前兒童肥胖風險之長期影響〉，成果已刊登於2024年《BMC公共衛生》（BMC Public Health）期刊。研究團隊自2009年至2018年間進行長期追蹤，雖然學齡前兒童體重過重或肥胖的比例呈現逐年下降趨勢，但在追蹤對象中仍有1,782名兒童出現過重或肥胖情形。

研究數據顯示，低收入家庭兒童的過重或肥胖風險比非低收入家庭兒童高出1.44倍。研究團隊分析，可能導致低收入家庭兒童肥胖風險增加的因素，涵蓋健康飲食選擇及家庭共享用餐時間受限、運動與戶外活動不足、就寢時間不規律，以及家長壓力與時間限制、健康教育與醫療資源不足等面向。

值得關注的是，配戴眼鏡的兒童比未配戴眼鏡的兒童，過重或肥胖風險高出21%。研究團隊進一步指出，這種現象僅發生在非低收入家庭的兒童身上，推測原因可能是非低收入家庭的兒童更容易取得手機、平板或遊戲機等電子產品，導致近距離用眼時間增加，相對減少戶外身體活動時間，進而提高過重或肥胖的風險。

非低收入家庭的配戴眼鏡兒童比未配戴眼鏡的兒童，過重或肥胖風險高出21%。 （示意圖／Pixabay）

在外籍配偶家庭中，研究發現若是外籍母親所生的子女，學齡前兒童肥胖風險更高出51%。小兒科主治醫師王培瑋分析，台灣的跨國婚姻家庭通常具有較低的社會經濟地位，其中外籍母親的教育程度較低，並且在生活方式與語言適應上面臨挑戰，這些因素都可能影響兒童的健康狀況。

王培瑋提醒，兒童健康不僅受到家庭經濟影響，近視與肥胖也可能有相關性。他呼籲政府與社會應共同改善兒童健康，關注弱勢團體，加強對低收入戶兒童與近視兒童的健康政策與支持措施，包括擴大健康飲食補助計畫、增加社區運動與戶外活動空間、提高家長與孩童的健康意識、提供更完善的兒童健康篩檢與視力管理。

