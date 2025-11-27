追隨九庄媽幸福再加分台中花毯節首創婚紗拍攝入園

2025台中國際花毯節自11月8日至11月30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃浪漫開展！今年首度推出「婚紗拍攝入園」申請活動，大受準新人歡迎，活動期間只要事先提出申請，就可以在開園前與閉園後的專屬時段入園拍攝婚紗，將浪漫身影留在絕美花海、打造專屬於花毯節的幸福畫面。（見圖）

婚紗拍攝知名婚攝業者「威廉王經典婚紗」昨（廿七）日就帶領一對新人入園拍攝，畫面唯美動人，在蔚藍天空與繽紛花海的映襯下，為兩人的愛情留下最浪漫的見證。觀旅局長陳美秀表示，除了婚紗拍攝浪漫吸睛，新社的「九庄媽」更具有獨特的民俗傳統，邀請大家來新社「賞花追媽祖，幸福一輩祖」。

陳美秀局長說明，九庄媽信仰遍及山頂、新社、土城、畚箕湖、擺頭店、鳥銃投、大南與馬力埔等地，是當地重要的民間信仰特色，不僅守護地方，更緊繫新社人的情感，知名導演九把刀就以「九庄媽輪祀」文化為核心，拍攝新作《神在我家》，呈現濃厚的土地情感與文化價值，獲得台北金馬影展金馬創投會議肯定，入選「台中拍創作獎」殊榮。

九庄媽採「有神無廟」形式，由地方爐主輪流供奉，今年由新社畚箕湖庄輪值，「西月湖農園」為值年庄爐主府，九年前九庄媽輪值至畚箕湖時，同樣是西月湖農園作為爐主府，爐主江吉慶先生深表榮幸，機緣難得。陳美秀表示，新社的樣貌不僅如此，山景秀麗、農產品豐饒，有台中後花園之美名，讓每個停駐的腳步，留下最舒心的回憶。