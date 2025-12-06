追隨英美步伐 加拿大將敘利亞從支持恐怖主義名單除名

加拿大5日將敘利亞從支持恐怖主義國家名單中移除，並撤銷了「沙姆解放組織」(Hayat Tahrir al-Sham，HTS)的「恐怖實體」認定，加入放寬對敘利亞制裁的國家行列。

加拿大是在「沙姆解放組織」去年12月推翻了敘利亞前領導人巴夏爾．阿塞德(Bashar al-Assad)、並控制政府之後，做出這項決定。

加拿大外交部發表聲明說，「這些決定並非草率作出」，此舉「符合英國和美國等盟友近來的決定」，並且是在敘利亞過渡政府為促進敘利亞穩定做出努力之後才採取行動。

由於阿塞德鎮壓支持民主的抗議活動使國家陷入內戰，加拿大在2012年將敘利亞列為「支持恐怖主義國家」。

「沙姆解放組織」因為和蓋達組織(Al-Qaeda)的關連而廣受制裁，但好幾個西方國家已經將這個團體從制裁名單中除名，以便能夠和敘利亞新政府及其總統夏拉(Ahmed al-Sharaa)進行更好的合作。

夏拉過去是「沙姆解放組織」的領袖。

自從接掌政權以來，敘利亞的新領導階層就試圖擺脫暴力的過往，向敘利亞人民和外國展現更溫和的形象。

加拿大外交部表示，仍將維持對56名敘利亞公民的制裁，包括垮台的阿塞德政權前官員、以及阿塞德家族成員。