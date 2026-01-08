追隨貝克漢！梅西放眼事業第二春 不當教練想當球隊老闆

38歲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）想要效法邁阿密國際（Inter Miami）共同擁有者貝克漢（David Beckham），在退休後成為球隊老闆。

路透社報導，梅西與邁阿密國際的合約到2028年，比較轉任教練，他更傾向將球隊老闆作為自己的事業第二春。

不認為會當教練 梅西想擁有自己的球隊

在接受阿根廷串流頻道Luzu TV訪談時，梅西直言不諱：「我不認為自己會當教練」。這位曾2度獲頒美國職業足球大聯盟（MLS）最有價值球員（MVP），並8度獲得金球獎（Ballon d’Or）的傳奇巨星，更傾向於將經營球隊作為退役後的發展重點。

廣告 廣告

「我想擁有自己的球隊，從零開始，把它做大。」梅西強調，能夠讓年輕球員發展機會，讓他們有所成就，「如果非要我選擇，這對我來說更具吸引。」

願景非空談 梅西已經開始實踐這份藍圖

今年5月，他幫助長期效力於MLS巴塞隆納（FC Barcelona）的隊友蘇亞雷斯（Luis Suarez），在蘇亞雷斯的祖國烏拉圭創立了一隻新的第4級聯賽俱樂部 Deportivo LSM。

根據ESPN，梅西當時表示，能參與蘇亞雷斯經營多年的計畫是種榮幸，他也希望能貢獻己力，與老友並肩作戰，讓這間俱樂部持續壯大。

合約含股權 到期梅西已41歲

2025年10月梅西與邁阿密國際續約至2028年12月，合約期滿時梅西已41歲，引發外界對這是否將成為他職業生涯最後一份合約的討論，他的合約包含未來持有該球隊少數股權的條款。

在正式高掛球鞋前，梅西仍是球場上的絕對核心。領邁阿密國際去年在梅西的帶領之下，擁奪隊史首座MLS冠軍，並憑藉29顆進球贏得金靴奬，證明寶刀未老，他將與邁阿密國際在2月21日前往客場對陣洛杉磯足球俱樂部（Los Angeles FC），正式展開新一季的MLS例行賽。

此外，更令人引頸期盼的是，他即將展開在世界盃生涯的最後一舞，是否能帶領阿根廷實現二連霸創舉也備受期待。