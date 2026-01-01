「追隨賴清德主席不變」 黃榮利：若他反對我參選一樣會協調我退選

嘉義縣長參選人黃榮利（右二）祝福鄉親好運一整年，並強調一路支持、追隨賴清德立席，至今不曾變過！嘉義縣長初選，若賴清德主席反對參選，也會如2023年一樣協調我退選。（圖/黃榮利服務處提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】今（1）日太保市公所迎新年的「拔蘿蔔、迎新春」活動，前市長、民進黨嘉義縣長參選人黃榮利議員也到場與大小朋友一起體驗拔蘿蔔的樂趣，並發放2026年「彩虹馬小提燈」，祝福鄉親好運一整年。席間有記者針對日前引議的廣告文宣提出詢問。黃榮利強調，我一路支持、追隨，至今不曾變過！嘉義縣長初選，若賴清德主席反對我參選，也會如2023年一樣協調我退選。

黃榮利表示，嘉義鄉親都知道，2019年賴清德主席參加總統初選時，我一路支持、追隨，至今不曾變過！2023年我正式登記民進黨海區立委初選，當時賴清德主席為了黨內和諧，有進行協調，我答應賴清德主席退選立委初選，以顧全大局。

廣告 廣告

黃榮利強調，2024總統大選，我依然跟隨、支持賴清德主席！此次嘉義縣長初選，若賴清德主席反對我參選，也會如2023年一樣協調我退選。

「拔蘿蔔、迎新春」活動中，不少民眾主動向黃榮利加油打氣，展現高度支持與人氣！隨著民進黨嘉義縣長初選進入倒數階段，黃榮利說，會與團隊持續深入基層、傾聽民意，全力拚戰到底，為嘉義縣的未來打拚。