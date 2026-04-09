追隨 SpaceX 腳步？ OpenAI 融資創紀錄，IPO 將開放散戶認購「測試水溫」

【緯來新聞網】據外媒報導，OpenAI 財務長莎拉·弗里爾（Sarah Friar）週三受訪時表示，OpenAI正準備在美國股市上市，並打算在首次公開募股（IPO）中為個人投資者保留部分股份 。弗里爾並未具體評論上市的時間，她強調對於 OpenAI 這種規模的公司而言，讓運作模式「看起來、感覺起來且行動起來像一家上市公司」是好的做法 。根據路透社去年的報導，OpenAI最快可能在 2026 年下半年向證券監管機構提出申請，估值上看 1 兆美元 。

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（圖／達志影像）

弗里爾透露，OpenAI 在最新一輪融資中已開始測試散戶市場的反應，並觀察到來自個人投資者的「強勁需求」 。OpenAI 原本計畫透過摩根大通、摩根史坦利及高盛等銀行，以私募方式向個人投資者募集 10 億美元，最終卻成功吸引超過 30 億美元的資金，這也是大型投資銀行史上最大規模的私募增資案 。



目前 OpenAI 已完成該輪融資，承諾資本額達 1,220 億美元，投後估值來到 8,520 億美元 。過去大型機構法人一直是 IPO 配額的主要對象，散戶通常僅能獲得 5％ 至 10％ 的份額 。然而，隨著馬斯克計畫為 SpaceX 保留高達 30％ 的 IPO 額度給個人投資者，OpenAI 此次的配額規劃也順應了這股讓投資機會更趨普及的科技業趨勢 。

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