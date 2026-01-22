追雪亂象！民眾武嶺違規攀登岩壁、搭帳篷露營

民眾上武嶺追雪，不過卻也衍生違規亂象。（圖／東森新聞）





民眾上武嶺追雪，不過卻也衍生違規亂象，有人為了拍照違規攀爬山壁，甚至在園區搭帳篷，行為已經違反相關規定，太管處決定開罰。

一大群人站上武嶺的岩壁上，還有人不停搖晃岩壁樹枝，連日低溫，武嶺上一片雪白，即使只剩下殘雪，上山搶著欣賞美景的民眾仍舊絡繹不絕。

太管處副處長林忠衫：「第二次警告，第二次警告，下來下來快點。」

只是不好好看美景，卻直接攀爬上岩壁，只為了搶拍美照，管理單位決定祭出罰則處理，這時民眾才心不甘情不願的走下岩壁。

太管處副處長林忠衫：「違規的民眾是因為攀爬峭壁，去欣賞一些殘留的積雪，針對這個事情，已經違反國家公園的禁止事項，任意攀爬。」

不只違規攀爬岩壁，離譜的行為甚至還包括在這邊搭帳篷露營，太管處拍下違規照片，準備進行開罰，同時也加強巡邏。根據了解，違規的民眾是來自外國的旅客，還有部分是移工。

太管處副處長林忠衫：「後續對於民眾，如果在武嶺地區違規露營或攀岩這個情形，我們加強宣導，以及人員巡邏取締。」

為了避免再有違規事件發生，太管處增加宣導和巡邏管理，也表示不論是攀岩或露營等違規行為，一經查證屬實，將會依法開罰最高3000元罰鍰。

