追雪族徹夜守候等到了！合歡山今晨一片雪白

▲徹夜守候在武嶺停車場的遊客，終於在今晨等到了雪景，但現場能見度並不佳。（圖／翻攝公路總局即時影像，2025.12.26）

[NOWnews今日新聞] 氣溫驟降，合歡山今天清晨開始降雪，雖只有薄薄的一片，已讓徹夜守候在山上等候降雪的民眾非常興奮。原本在昨天預警性封閉的台14甲線南投翠峰至花蓮大禹嶺路段，一早經交通部公路局中區養護工程分局檢視路況正常，今（26）日上午7時已經解除管制恢復通行。

▲合歡山遊客服務中心前，車頂蓋上薄薄的一層雪。（圖／翻攝公路總局即時影像，2025.12.26）

合歡山昨夜到今天清晨未見明顯降雪，道路預警性封閉後，合歡山所有停車場只出不進，但仍有不少「追雪族」徹夜在山上守候，今早6點多，合歡山開始飄雪，路面和車頂覆蓋一層薄薄的雪白，雖然現場能見度並不佳，遊客仍直呼開心。許多民眾透過合歡山遊客服務中心、武嶺亭即時影像確認已經下雪，忙著呼朋引伴衝合歡山，公路總局提醒，將視現場情況實施加掛雪鏈管制，請用路人小心行駛並注意沿線交維警示。

廣告 廣告

更多 NOWnews 今日新聞 報導

快訊／玉山今早又下雪了！冷氣團發威低溫-5.5℃ 雪白美景照曝光

快訊／聖誕節大雨特報！新北、基隆、宜蘭下到深夜 高山有望下雪

強冷氣團明襲台！吳德榮：聖誕節探10度、北部濕冷 高山有望下雪