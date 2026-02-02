追雪族注意！合歡山武嶺雙向封閉 台14甲線今晚實施管制

受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線3,000公尺以上高海拔路段出現路面結冰風險，公路總局今日宣布實施交通管制措施。台14甲線翠峰至41.5K大禹嶺路段將於今日17時起實施預警性封閉，採取車輛只出不進的管制方式。

養護工程分局考量台14甲線武嶺至松雪樓路段地形崎嶇蜿蜒，容易發生車輛打滑情形，決定對該路段採取雙向封閉管制，完全禁止通行。明日早上8時將視天候及路面狀況，再決定是否改為「限加掛雪鏈車輛通行」或「完全開放通行」。

同時，為確保大梨山地區農產運輸不受影響，台8臨37線中橫便道特別增開夜間17時30分通行班次，但僅限農產運輸貨車由德基往谷關方向單向通行。

養護工程分局特別提醒，高山氣候變化迅速難以預測，各管制路段及方式仍將視現場狀況機動調整。根據115年合歡山雪季公告規定，當路面出現結冰或積雪時，甲、乙類大客車、超過3.5噸大小貨車及各類機慢車（含大型重型機車）將全面禁止進入管制路段。

公路總局呼籲，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往台8線及台14甲線高海拔地區。若必須前往，務必事先備妥個人禦寒裝備與車輛雪鏈，並密切關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃替代行程方案。用路人可隨時收聽警廣（FM 94.5）或注意路側可變資訊看板（CMS）顯示的即時交通管制訊息。

