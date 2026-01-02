追雪族注意！合歡山清晨降雪 部分路段結冰限加掛雪鏈通行

合歡山今(2)日出現降雪，管制路段將限加掛雪鏈通行。 圖：林業及自然保育署南投分署/提供

[Newtalk新聞] 受強烈大陸冷氣團影響，合歡山今(2)日凌晨氣溫驟降，清晨3時左右降至零下1度，因水氣充足，山區陸續出現降雪。交通部公路局一度出動鏟雪車進行清雪作業。部分路段出現結冰或積雪未融情形，管制路段將限加掛雪鏈通行。

合歡山今(2)日凌晨氣溫驟降，山區陸續出現降雪情形。松雪樓經理張傑鈞表示，今日上午山區能見度不佳，10時左右氣溫約0.5度，積雪厚度約1公分。

公路局也指出，合歡山必經省道台14甲線25.8K鳶峰至41.5K大禹嶺路段，部分路面及路肩仍有結冰或積雪，目前已實施加掛雪鏈通行管制，並將視實際路況機動調整管制範圍。另因31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段地勢崎嶇、彎道多，背陽側路面結冰情形較為嚴重，極易發生車輛打滑失控，公路局建議，以四輪傳動車輛加掛雪鏈方式通行，以策安全。

公路局也提醒，後續將視路面積雪與結冰狀況持續進行鏟雪作業，作業期間可能採取短時間雙向封閉道路措施。同時，依合歡山雪季公告規定，下(積)雪或路面結冰期間，甲、乙類大客車、超過3.5噸之大、小貨車，以及各類機車與慢車(含大型重型機車)均禁止進入管制路段。民眾上山前務必留意即時路況與氣象資訊，備妥雪鏈並審慎評估行程，確保行車安全。

