追雪族注意！日本販賣機「1招」看飲料溫度 一堆人不知道

國際中心／彭淇昀報導

冬天適合去會下雪的國家追雪，而日本正是許多台人的首選地，不過有些人不知道日本街頭的販賣機有販售熱飲，甚至還能先確認飲品溫度，再決定是否購買，相當便利。

日本販賣機大部分已有可顯示溫度的功能。（圖／翻攝自pixabay）

根據日本媒體《Japaholic》報導，日本街頭隨處可見販售熱飲的自動販賣機，但若碰上剛完成補貨的時段，買到的飲料往往只有微溫，與想像中的熱度有落差，難免讓人掃興。其實有部分販賣機在購買前就能先確認飲品溫度，能有效避免「不夠熱」的尷尬情況。

報導指出，使用時先按下「找零／退款」鍵，再選擇想購買的飲料，原本顯示價格的小螢幕就會切換成溫度資訊。不過，由於各家機型顯示方式不盡相同，有的只呈現數字、不標示攝氏符號，有的則會顯示較完整的溫度說明。

此外，報導也提醒，並非所有自動販賣機都支援查詢溫度功能，但日本多數大型飲料品牌設置的機台，已大多具備這項貼心設計。

