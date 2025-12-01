追雪族注意！東北季風12/3來襲 北台高山有望降雪

下波東北季風3日起增強，到時北部和東半部降雨明顯，氣溫下降，且在低溫和水氣的配合下，中部以北3000至3500公尺以上高山可能出現零星降雪。（降雪示意圖） 圖：翻攝自太平山國家森林遊樂區臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 這一週台灣受到東北季風及華南水氣影響，迎風面地區降雨範圍擴大，對此氣象署指出，下波東北季風3日起增強，到時北部和東半部降雨明顯，氣溫下降，且在低溫和水氣的配合下，中部以北3000至3500公尺以上高山可能出現零星降雪，預計這波冷空氣最冷時間點落在4日清晨，北台低溫下探16度。

氣象署指出，這一週台灣的天氣大致上受到東北季風以及華南水氣的影響，今天今天上午有明顯雲系從台灣海峽通過中部以北，延伸到台灣北部上空，通過時帶來一陣較明顯的雨勢，部分地區還有打雷，但下半天各地水氣逐漸減少，但迎風面影響，北海岸、東半部下午仍須留意零星短暫雨，到明天都是穩定天氣。

但3日起東北季風增強，迎風面北部、東半部降雨明顯，氣溫下降，北台灣白天高溫將低於20度，且當天因為氣溫下降，加上中層水氣影響，中部以北海拔3000到3500公尺以上高山有機會出現零星降雪。

4日後水氣變少，剩基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島一些零星短暫雨，但4日清晨是最冷的時間點，中部以北部分地區低溫可能只有16到17度左右，；5日之後東北季風會逐漸減弱回溫。

