追雪族等到了！全台最高停車場變「銀白世界」

生活中心／李明融報導

本週大陸冷氣團強勢撲台，今（26日）清晨為這波冷氣團影響最劇烈時段，在滿足氣溫及水氣條件下，合歡山清晨下起冰霰，松雪樓與武嶺停車場逐漸被白雪覆蓋化身成「銀白世界」，前一晚提前上山的追雪族終於等到了，原本在昨天（25日）預警性封閉的台14甲線南投翠峰至花蓮大禹嶺路段，一早經交通部公路局中區養護工程分局檢視路況正常，上午7點已經解除管制恢復通行。

武嶺迎來入冬首場雪！全台最高停車場變「銀白世界」追雪族徹夜守候等到了

受大陸冷氣團與充足水氣影響，合歡山今日清晨6點左右開始降下雪與冰霰。（圖／翻攝自合歡山武嶺亭即時影像YouTube）受大陸冷氣團與充足水氣影響，合歡山今日清晨6點左右開始降下雪與冰霰。透過武嶺「鏡頭君」即時影像觀察，停車場路面與停放車輛均已覆蓋上一層薄薄的白雪，現場民眾不顧寒冷，興奮地在車頂與路邊堆起雪人及「冰雪小鴨」。交通部公路局中區養護工程分局提醒，目前台14甲線翠峰（18K）至大禹嶺（41.5K）路段雖已開放，但因路面溼滑，將視現地情況實施「加掛雪鍊」管制。公路局呼籲用路人小心行駛，並隨時注意沿線交維警示，高山天氣變化迅速，管制措施將視現況機動調整。

公路局呼籲用路人小心行駛，並隨時注意沿線交維警示。（圖／翻攝自中橫路況交通資訊站臉書）

中央氣象署指出，今（26日）冷氣團及中高層水氣仍將持續影響台灣，全台雲量偏多。北部、東部與各地山區有降雨機會，中南部也不排除局部飄雨。基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨時間較長，民眾需留意局部大雨。週六（27日）冷氣團略為減弱，水氣也減少，不過桃園以北、東半部、恆春半島及山區仍有短暫降雨。新竹以南的平地地區則有望回到多雲到晴的天氣型態。週日（28日）水氣再減少，多數地區天氣轉為穩定。跨年天氣方面，目前預測顯示跨年夜仍將受到東北季風影響，迎風面地區可能出現短暫降雨，但實際情況仍需觀察，預計將在週日提供更明確資訊。

