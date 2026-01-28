追雪族衝了！合歡山呈銀白世界 公路局提醒了

合歡山經過一夜降雪呈現銀白世界。（林保署南投分署提供）

受東北季風影響，冷空氣挾帶水氣，合歡山昨日深夜起陸續下冰霰及飄夾雪花，經過一夜降雪，山上呈現銀白世界，不少追雪足衝上山捕捉美景；對此，公路局提醒，台14甲線鳶峰到大禹嶺要加掛雪鏈。

中央氣象署指出，今（28日）受東北季風影響，北部與東半部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區有零星短暫雨，澎湖、金門及馬祖為多雲的天氣，清晨大台北山區及基隆北海岸並有局部較大雨勢發生的機率，白天起新竹以南地區為零星短暫雨後多雲的天氣。

合歡山昨（27日）深夜溫度已降至零下，23時許開始下冰霰，在溫度與水氣條件配合下，開始陸續飄雪，經過一晚斷斷續續的下，上午呈現一片銀白世界，不少追雪族也趕早衝上山賞雪。公路局清晨就出動剷雪車，剷除台14甲線的積雪，觀察路況後，公告鳶峰到大禹嶺路段要加掛雪鏈，武嶺到松雪樓路段建議四輪傳動車加雪鏈。

武嶺亭頻頻有追雪的遊客拍照、捕捉美景。（交通部公路局即時影像監視器）

林保署南投分署說明，松雪樓一早即有積雪覆蓋，8時候溫度緩緩上升至1度，地面積雪略有融化，積雪厚度約剩1.5公分，因此提醒遊客行經這些積雪路段時要特別小心。從交通部公路局即時影像監視器可見，武嶺亭頻頻有追雪的遊客拍照、捕捉美景。

