追雪族要衝了！合歡山、拉拉山有望降雪 平地探7.5度低溫

入冬第二波大陸冷氣團正式南下，為台灣帶來顯著降溫。根據台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興最新分析，這波冷氣團影響程度超出原先預期，特別是對高山地區的影響更為明顯。

賈新興在臉書發文指出，北部高山地區約3000公尺左右的氣溫和水氣條件，比先前預報的更加有利於降雪現象發生。其中合歡山出現雨夾雪的機率相當高，同時不排除拉拉山及太平山也有降雪發生的可能性。

關於降雪時間點，預估將落在今天深夜至明天清晨這段期間。根據氣象資料顯示，台北氣象站最低溫預估大約介於13.7至14.5度之間。值得注意的是，西半部沿海空曠地區以及花東縱谷一帶，有機會出現7.5至9度左右的低溫，民眾需特別留意保暖。

這波冷氣團南下，若水氣和氣溫條件配合得當，高山地區確實有望迎來今年入冬以來的第二場降雪。對於計畫前往高山追雪的民眾，相關單位提醒務必做好保暖措施，同時注意行車安全，避免因路面結冰造成危險。

氣象專家也特別提醒，以上預測僅供參考，實際氣象預報仍應以中央氣象署發布的官方資訊為準。民眾在規劃行程時，建議隨時關注最新氣象動態，確保出遊安全。

