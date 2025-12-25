追雪族預備！合歡山、拉拉山有望降雪 賈新興：平地「兩地區」7.5度低溫

氣象專家賈新興表示，今日晚間至明日清晨，多座高山都有機會降雪。氣象署提供



入冬第二波冷氣團今日（12/25）南下，全台氣溫驟降，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，最冷時段預估落在今日深夜至明日（12/26）清晨，各地低溫普遍下探12至14度，西半部沿海及花東空曠地區有機會出現7.5度低溫，想追雪的民眾則成功機率大增，氣象專家賈新興指出，這波大陸冷氣團比先前預報更有利降雪發生，預估合歡山、拉拉山、太平山都有機率下雪。

氣象署指出，今日受大陸冷氣團南下影響，各地氣溫下降，北部及宜蘭越晚越冷，入夜後中部以北及宜花地區低溫約13至15度，南部及台東約15至16度，北部、東半部、恆春半島及中南部山區降雨機率高，其中桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生機率，中部、東部3,000公尺以上高山及北部、東北部2,000公尺以上山區有局部降雪、霰或結冰的機率。

賈新興昨日（12/24）晚間在臉書發文指出，北部高山地區（3,000公尺左右）的氣溫和水氣，在這波大陸冷氣團的影響下，比之前預估的更有機會降雪，「合歡山有雨夾雪的機率，不排除拉拉山及太平山，也有降雪發生的機率」，其中今晚至明晨是追雪族最有機會看到雪的時間點，提醒追雪民眾注意保暖、留意安全。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮也在「洩天機教室」專欄表示，今日至週六（12/27）受大陸冷氣團影響，迎風面水氣偏多，最新模擬顯示「零度線」高度將下探至3,000公尺以下，若有水氣配合，合歡山、雪山、南湖大山等高山將有零星飄雪機率，2,000公尺左右高山亦有冰霰、霧凇甚至短暫飄雪的機率

