追雪注意！合歡山下午4時起交管 車輛只出不進

受到冷氣團的影響，全台又濕又冷，高山陸續傳出降雪的消息，其中南投合歡山開始下雪，導致聯外道路台14甲線道路潮濕結冰。 圖：取自合歡山系(台14、台8、台7甲)路況氣候雪況星況分享

[Newtalk新聞] 受到冷氣團的影響，全台又濕又冷，高山陸續傳出降雪的消息。南投合歡山下雪導致聯外道路台14甲線道路潮濕結冰，上午8時公路局已宣布，上山追雪需掛雪鏈才能通行；下午4時再指出，考量入夜行車安全，翠峰至大禹嶺路段實施預警性封閉，屆時車輛只出不進。

根據氣象預報，今天清晨是這波冷氣團氣溫最低的時段，全台有感降溫，中部、東部3000公尺以上，北部、東北部2000公尺以上高山有局部降雪或結冰機會，其中合歡山上午也開始下雪，不少旅客上山追雪。

廣告 廣告

因此公路局上午8時宣布，合歡山聯外道路台14甲線，需加掛雪鍊才能上山；下午4時再表示，考量入夜行車安全，台14甲18K翠峰至41.5K大禹嶺路段實施預警性封閉，管制車輛只出不進。

其中，台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段，容易發生車輛打滑，所以該路段將採雙向封閉」禁止通行，並至27日早上7點再視天候及道路狀況，再決定「限加掛雪鏈」或「開放通行」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

TPASS預算卡關！王義川爆業者「先墊錢」苦撐 網怒：反對共體時艱

懶人包》追雪族注意！5高山染成夢幻銀白世界 全台雪況一次看