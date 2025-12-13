追雪注意！合歡山公路翠峰至大禹嶺預警性封閉 明視情況開放

氣溫急凍，台14線路面出現結冰、結霜情形。南投仁愛分局提供



今晚（12/13）即將迎來入冬最強冷空氣，預估達大陸冷氣團等級，加上水氣影響，台14甲線合歡山公路翠峰至大禹嶺路段今晚6時起預警性封閉，車輛只出不進，明天早上視天候及道路狀況，決定開放通行或限加掛雪鏈車輛行駛。

公路局指出，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺為海拔3000公尺以上路段，受冷氣團與水氣影響，有固態降水及局部結冰機率。為維護用路人安全，今晚6時起實施道路預警性封閉措施，車輛不可進入，只能駛離。明天早上依天候及道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，提醒用路人提前確認，並隨車攜帶雪鏈。

另外，高山氣候變化快速，難以預測，提醒用路人，管制路段仍會視現況機動調整。依115年合歡山雪季公告規定：下雪、積雪或路面結冰時，甲、乙類大客車與超過3.5噸大、小貨車，及各類機慢車禁止進入管制路段。

公路局呼籲，雪季期間道路路況難以掌握，非必要請勿行駛台8線及台14甲線；行前務必準備防寒裝備及車輛雪鏈，並關注氣象及道路交通資訊。欲查詢最新路況，可利用公路局智慧化省道即時資訊網站，或手機下載「幸福公路APP」，也可撥打04-23715030、0800-231-035。

氣溫急凍，台14線路面出現結冰、結霜情形。南投仁愛分局提供

