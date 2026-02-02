追雪注意！合歡山公路「恐降雪結冰」今17時起將封閉：車只出不進

記者林意筑／南投報導

合歡山路面有結冰機率，台14甲線部分路段將預警封閉。（圖／交通部公路局提供）

受到大陸冷氣團影響及華南雲系東移，北部及宜蘭地區整天有短暫降雨，中部地區下半天之後降雨也越來越明顯，3000公尺以上高山也有降雪機率。其中台14甲線3000公尺以上高海拔路段有路面結冰機率；翠峰至41.5K大禹嶺路段，今（2）日17時起實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進。

台14甲翠峰至41.5K大禹嶺路段，今17時起將預警性封閉。（圖／交通部公路局提供）

養護工程分局另考量武嶺松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，將「雙向封閉」管制，禁止通行，並於明日早上8時視天候及道路狀況再決定「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」。請用路人提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應並小心慢行。另外，台8臨37線中橫便道配合增開夜間17時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行。

養護工程分局提醒用路人，高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，管制路段及方式仍視現況機動調整；另依115年合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

公路局呼籲，欲行經台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案；相關道路行車資訊請隨時收聽警廣（FM 94.5），並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制訊息。

