追雪注意！合歡山聯外道路結冰機率增 未來3天機動交管

路局宣布翠峰至大禹嶺路段於今(13)日至15日期間，將視天氣狀況不排除機動實施交通管制措施，如限掛雪鍊通行、預警性封路等。 圖：取自中橫路況交通資訊站（資料照）

[Newtalk新聞] 今(13)晚大陸冷氣團南下，台14甲線高海拔路段有可能結冰，因此公路局宣布翠峰至大禹嶺路段於今(13)日至15日期間，將視天氣狀況不排除機動實施交通管制措施，如限掛雪鍊通行、預警性封路等。

公路局指出，受大陸冷氣團南下及水氣影響，台14甲線高海拔路段有相當結冰機率，及路面(肩)積冰不易消融情況，台14甲線翠峰(18K)至大禹嶺(41.5K)路段於今日至15日期間，將視天氣狀況不排除機動實施交通管制措施(如限掛雪鍊通行、預警性封路等) ，請用路人提前確認天氣與路況，隨車攜帶雪鏈因應並小心慢行。

另外，公路局提醒高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整，根據115年合歡山雪季公告事項，下(積)雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車(含大型重型機車)，禁止進入管制路段。

