追雪注意！合歡山部分路段結冰 太管處籲注意路況、保暖

南投縣 / 武廷融 綜合報導

本週末受大陸冷氣團影響，中部以北低溫恐降到12度，太魯閣國家公園管理處也表示，隨著入冬時序來臨，合歡山的氣溫明顯下降，近期部分路段都已有結冰現象，提醒想上山的遊客，避免深夜或疲勞駕駛，並在山下備妥雪鏈，減速慢行，注意冰雪路況，並做好保暖及上山前準備。

太管處表示，每逢假期合歡山成為許多人觀賞日出、拍攝星空的理想地點，不過由於合歡山區的道路與停車空間有限，面對假日車潮塞車、停車空間有限等情況，太管處建議分流上山時間，以避開壅塞時段，也能以更輕鬆的步調欣賞山林光影，享受屬於自己的旅程。

隨著氣溫下降，山區與平地的溫差極大，太管處也提醒遊客上山請務必注意保暖，並做好充足準備，且受東北季風影響，合歡山區目前部分路段已有結冰情形，路面濕滑、能見度不佳，加上深夜及清晨溫度更低，更容易發生車輛失控打滑或碰撞。因此，太管處提醒避免深夜或疲勞駕駛；冬季前往合歡山區，民眾先在山下備妥雪鏈，並熟悉拆裝雪鍊方式；減速慢行，注意冰雪路況；勿違停佔用道路，保持安全空間。出發前，亦可透過交通部公路局網站及合歡山公路CMS電子看板掌握即時管制與發布加掛雪鍊資訊，讓行程更安心。

太管處也呼籲「安全規劃、保暖充分、彈性安排時段」，高山低溫可能導致失溫風險，過去曾發生遊客因衣物不足而身體不適或需緊急協助。山區就醫不易，請務必攜帶保暖外套、帽子、手套等裝備，並依自身狀況評估是否適合上山。冬季的合歡山的美景隨時可見，分流時段安全出遊，並做好保暖及上山前準備，感受大自然給予的美好與奇妙，才是最值得享受的美好遊程。

