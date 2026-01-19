追雪注意！合歡山2聯外道路恐結冰 明起5天實施預警性交管

合歡山聯外道路，台14甲線18K翠峰至大禹嶺路段及台8線大禹嶺至141K新白楊路段，明日起至24日視天氣狀況實施預警性交管。 圖：林業及自然保育署南投分署／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 受到冷空氣南下影響，北台灣逐漸轉濕冷，高山有可能會下雪。公路局指出，合歡山聯外道路有下雪結冰的機率，因此台14甲線翠峰至大禹嶺路段及台8線大禹嶺至141K新白楊路段，明(20)日起至24日視天氣狀況實施預警性交管。

公路局指出，受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線及台8線高海拔路段有降雨夾雪機率，路面積冰不易消融情況，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段及台8線107K大禹嶺至141K新白楊路段，於「1月20日至1月24日」期間將視天候及路況不排除機動實施交通管制措施(如限掛雪鍊通行、預警性封路等) ，請用路人提前確認天候與路況，隨車需攜帶雪鏈因應並小心慢行。

另外，公路局提醒，高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，管制路段仍視現況機動調整；另依115年合歡山雪季公告事項：下雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車(含大型重型機車)，禁止進入管制路段。

