追風的眼
他蜷縮在偏僻的公寓裡。三個月前寄出的稿子，如石沉大海，連退稿信也沒有。他望著空蕩無聲的電子信箱，苦笑自語：「也許，是稿件太多了吧……」
樓梯間忽然響起急促的腳步聲。那沉重的節奏逼近，他心頭一緊，本能以為又是房東上門。想到那張冷硬的臉，他連抬頭望門的勇氣都沒有，只覺胸口怦怦直跳。
窗外雨絲斜落，玻璃上水痕蜿蜒交錯，像透明的淚，緩緩滑下。微風透過縫隙滲入，彷彿在填補時間的細孔。
書籍散落滿室，桌上與床上皆是翻開卻未讀完的頁面。他邊讀邊寫，飢渴似地吸收文字的力量。讀前精挑細選，讀後卻不忍棄去。那些紙頁像風中的碎葉，也像他靈魂探險的表白，堆疊成凌亂卻孤獨的陪伴。
他徘徊許久，終於無力地坐下，伸手撐著後腦，任目光追隨雨滴的紋理。那些紋路不斷變幻，模糊如霧，卻牢牢吸住了他的眼，像一個無聲的深淵，一點一點吞沒心底的焦灼。
然而，只要一想起創作，他的眼中仍閃爍著火種。那是他不願放棄的執念。
雨聲未歇。風夾著水珠，颯颯拍打著窗戶，像不耐煩的手指，不斷敲擊耳膜。陰沉的天色，使他懶得出門覓食。
電腦沉默，古典樂也停了。饑餓從胃底敲擊，可今日的沉重卻異樣，彷彿一把石錘壓著。他苦笑，因清晨空腹時竟灌下了半杯高粱。烈火般的灼痛翻騰，他低聲自語：「空腹喝酒，最傷人。」
他像受傷的獸，拖著步伐走到牆角，撕開紙袋。裡頭僅剩下兩個乾硬的麵包。他狼狽地啃食，才稍稍平息胃火。
然而在這短暫的安穩裡，「真理」與「抉擇」兩字卻沉甸甸地滾動。他喉頭乾澀，想倒杯水，又怕清涼會沖淡剛剛浮現的醉意與思索
。最終，他仍走到床頭櫃邊，一口飲盡。
迷迷糊糊間，他將臉轉向牆壁，彷彿要尋回剛才閃過的念頭，卻怎麼也捕捉不到。「是的，你醉得連想法都忘了。」這聲音很快化作低沉獨白。
酒意迷濛，他癱軟在椅上，額角貼著籐椅扶手。開合著熱辣的眼，他看見一縷灰藍的光，像煙波般輕盈飄散，漸漸鋪滿腦海。伸手輕敲額頭，喃喃低語：「醉裡的寂寞，總比清醒時的哀愁容易忍受些。」
酒精勾開對人生的聯想。世界並非盡如他所憧憬的綺麗。他忽然覺得自己並不是軟弱的人，他仍有力量克服困境。他需要的，並不是惆悵。
「幸福不在於溫飽，而在於思想的自由。」他默念許久。醉意讓他倒在床上，彷彿卸下所有責任。
念頭如風漂泊，貼近現實時卻化作孤身角力的折磨。胸口幾乎要爆裂。他猛然給自己一記耳光：「清醒一點！」頰上火辣，他終於意識到，那半杯酒，不過是逃避的姿態。
午後，雨漸止。光線從窗外灑入，染上淡褐色。霞彩映照著綠草，像一層柔和濾鏡。他站在窗前，把簾子拉上，卻仍感到一股輕飄的寂寞。那寂寞如被風掏空的殼，沉悶緩慢，幾乎無聲。
猛然，他瞥見桌上的鬧鐘，心頭一震，便匆匆衝出門去。街上人潮洶湧，他像木片被拋入洪流。跨街之際，刺耳的「嘎」聲響起，一輛公車驟然停下。他嚇得後退，怔怔望著車身再度啟動。
汗水與亂髮黏在額頭，他神情恍惚，宛如流亡者。再越過一條街，就是車站。房租如利刃逼頸，他不得不親自前往出版社。討稿費，是他最難啟齒的事。
騎著共享單車在人潮裡緩緩穿行，他自嘲：「至少不用養車。」街樹搖曳，空氣沉悶。他心底唯一的渴望，是那筆遲來的稿費。
出版社裡，鮑先生嘴裡叼著快燃盡的香菸，灰白鬍鬚凌亂，頭頂早已稀疏，眼神散漫如煙。他結結巴巴開口，對方卻只淡淡一句：「再過幾天吧。」不冷不熱的語氣，比拒絕更令人難堪。他強作鎮定，只答了聲「好」，便告辭。
走上街頭，他的臉燙得發熱，直到走了很遠才褪去。想到自己竟是為了討稿費而出門的作家，他望向過路陌生人時，總覺眼眶溼潤，那股羞恥感如陰影蔓延。拐過街角，他停在一個小小書攤。幾盞燈孤伶伶地照著，紙張與墨香在夜色中顯得格外突兀。
通俗小說封面以裸露媚態招徠，大批量傾銷著。反觀一些純粹的文化，卻在角落裡被碾壓、湮沒。他想起初寫小說時的單純喜悅，如今卻與現實相距萬里。
他漫無目的地在人行道上拖曳腳步，隨著屋簷的陰影躑躅前行。街道上，形形色色的人為生存奔波，那些面孔在昏黃路燈下顯得既陌生又熟悉。
忽然，細碎的腳步聲靠近。一個清脆急促的節奏跟上了他。
他轉身，低下頭。映入眼簾的，是一個兩頰漲紅的小女孩。昏暗燈光裡，她的眼眶閃爍著天真的急切，好像此刻全世界都只為她尋覓的那本書而存在。
良久，她抽出一本《荷蘭童話集》，輕聲咿咿呀呀地哼唱起來，彷彿在與書對話。付過錢後，她抱著書消失在街角的暮色裡。
風掠過街口，他怔怔凝望著疾馳而過的景象，卻覺得自己始終追不上。
他望著那小小身影。他卻明白：那雙追風的眼不能停下。縱使迎風流淚、步履沉重，他仍要堅持。因為一旦不再創作，希望便會熄滅。唯有追逐，眼睛才會閃爍光亮，生命才不會被風暴吞沒。
佇立街頭，他的目光越過人潮與書攤，穿過無盡的雨與風，望向遠方。那裡或許沒有回音，遍布挫折，甚至不得不迎合大眾趣味。然而，他的眼眸依舊燃燒著不滅的火焰。
他知道，也許這一生都在追趕，但只要眼裡仍有風，便還有未來。
