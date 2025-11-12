《追風箏的孩子》資深演員癌逝 當局發文悼念

伊朗資深演員赫瑪永．厄沙迪11日因癌症辭世，享壽78歲。（圖／翻攝自X《櫻桃的滋味》片段）





伊朗影壇傳來噩耗。曾在坎城金棕櫚獎片《櫻桃的滋味》擔綱男主角的赫瑪永．厄沙迪（Homayoun Ershadi），於昨（11日）因癌症辭世，享壽78歲。伊朗電影之家證實此消息，政府發言人莫哈傑拉尼亦於X發文悼念，稱其為「高尚且富思想的演員」。厄沙迪憑藉《櫻桃的滋味》受到國際矚目，其後在《追風箏的孩子》《諜報風雲》《00:30凌晨密令》中接續演出。

根據《法新社》報導，厄沙迪於1997年由已故名導阿巴斯．奇亞洛斯塔米執導的《櫻桃的滋味》嶄露頭角，作品以極簡筆法描繪一名尋短男子尋覓善後之人的旅程，最終獲坎城影展金棕櫚獎，厄沙迪內斂而沉著的表演奠定其演藝里程碑。

厄沙迪其後更走向國際舞台，參與《追風箏的孩子》（2007），在《諜報風雲》（2014）中演出，並於《00:30凌晨密令》短暫亮相。



厄沙迪1947年生於伊朗中部伊斯法罕，成為演員前曾學習建築。伊朗電影之家讚揚他在電影、戲劇與電視領域的傑出貢獻；伊朗政府發言人莫哈傑拉尼於社群平台X表示其辭世令人悲痛，並讚揚他為「高尚且富思想的演員」。



