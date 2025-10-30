追高戰術1／台股衝3萬點！ 達人教戰空手上車攻略搭年底行情

陳喬泓認為，AI不僅是長期趨勢，更是實質題材。

台股自4月後強勢反彈、上漲，短短7個月從17,306 點一路飆上10月30日的28,287點（10/30收盤），漲幅超過6成，寫下驚人紀錄；而這波資金行情看來還未結束，繼股市老先覺杜金龍喊年底3萬點後，投資達人陳喬泓也認為，根據邏輯推論，台股確實有實力達到3萬點。

台股自4月對等關稅股災後展開猛烈上漲攻勢，這波來勢洶洶的行情，讓勇敢進場的投資人收穫豐碩，也見證「一山還有一山高、一高還有一高高」的資金潮威力。

廣告 廣告

市場樂觀氛圍高漲，擅長技術分析和波浪理論的資深分析師、股市老先覺杜金龍率先喊出「年底3萬點不是夢」，投資達人陳喬泓也分析，台股3萬點確實有依據的。

「年底挑戰3萬點，或許真的不是夢，台股有這個實力。」陳喬泓說，台積電第3季EPS（每股盈餘）約17.44元，預估明年全年可望達75元，若以本益比25倍計算，股價有望上看1,800元，而台積電10月30日收盤價為1,505元，仍有約300元的上漲空間。

「以台積電每漲1元貢獻大盤8點計算，光靠台積電，就能推升指數約2,360點。」換句話說，只要台積電股價來到1,800 元，指數自然有機會突破3萬點，「而這僅僅只靠台積電的推力。」陳喬泓解釋。

除了AI基本面強勁，全球資金行情也大力助攻，陳喬泓說，Fed（美國聯準會）啟動降息循環，對成長型科技股形成重大利多；同時，全球四大CSP廠（Google、Amazon、Microsoft、Meta ）持續擴大AI資本支出，「AI是長線趨勢，是實質題材，只要科技巨頭沒有縮減資本支出，這波行情就有支撐。」他笑說，現在真的看不到明顯利空。

不過，陳喬泓提醒，目前市場呈現「兩個極端世界」，AI概念股漲勢驚人，但傳產與非AI科技股仍在季線下掙扎，「AI族群漲得凶，傳產和非AI科技股卻還在打底，要吃到年底這段行情，選股變得非常關鍵。」

他表示，自4月以來勇敢緊抱持股的投資人，若已經收穫一大段報酬，現在要做的是穩住戰果；「AI題材依舊是投資主軸，持股比重可維持在5成，若手中個股漲多，可部分調節轉入防禦性標的，如高股息ETF，比重約3成，此外保留2成現金，等回檔時加碼。」

此波多頭行情對空手者來說無疑是煎熬，陳喬泓說，空手者不必焦急追價，可鎖定具備AI競爭力的主流股，如台積電、川湖、奇鋐、台達電，等股價回檔10%到15%再佈局，建議分散5到10檔，降低風險，若想以指數型ETF參與，能等大盤回檔5%到10%再加入。

更多鏡週刊報導

追高戰術2／AI牛市全速前進！ 史丹佛博士揭美股年底再創新高3理由

追高戰術3／台股驚漲照樣天天買 財金教授親授「零壓上車法」穩賺不怕高

搶進AI黃金ETF 1／親民價好香！0052一拆七 3.5萬就能入手