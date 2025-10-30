追高戰術1／台股衝3萬點！ 達人教戰空手上車攻略搭年底行情
台股自4月後強勢反彈、上漲，短短7個月從17,306 點一路飆上10月30日的28,287點（10/30收盤），漲幅超過6成，寫下驚人紀錄；而這波資金行情看來還未結束，繼股市老先覺杜金龍喊年底3萬點後，投資達人陳喬泓也認為，根據邏輯推論，台股確實有實力達到3萬點。
台股自4月對等關稅股災後展開猛烈上漲攻勢，這波來勢洶洶的行情，讓勇敢進場的投資人收穫豐碩，也見證「一山還有一山高、一高還有一高高」的資金潮威力。
市場樂觀氛圍高漲，擅長技術分析和波浪理論的資深分析師、股市老先覺杜金龍率先喊出「年底3萬點不是夢」，投資達人陳喬泓也分析，台股3萬點確實有依據的。
「年底挑戰3萬點，或許真的不是夢，台股有這個實力。」陳喬泓說，台積電第3季EPS（每股盈餘）約17.44元，預估明年全年可望達75元，若以本益比25倍計算，股價有望上看1,800元，而台積電10月30日收盤價為1,505元，仍有約300元的上漲空間。
「以台積電每漲1元貢獻大盤8點計算，光靠台積電，就能推升指數約2,360點。」換句話說，只要台積電股價來到1,800 元，指數自然有機會突破3萬點，「而這僅僅只靠台積電的推力。」陳喬泓解釋。
除了AI基本面強勁，全球資金行情也大力助攻，陳喬泓說，Fed（美國聯準會）啟動降息循環，對成長型科技股形成重大利多；同時，全球四大CSP廠（Google、Amazon、Microsoft、Meta ）持續擴大AI資本支出，「AI是長線趨勢，是實質題材，只要科技巨頭沒有縮減資本支出，這波行情就有支撐。」他笑說，現在真的看不到明顯利空。
不過，陳喬泓提醒，目前市場呈現「兩個極端世界」，AI概念股漲勢驚人，但傳產與非AI科技股仍在季線下掙扎，「AI族群漲得凶，傳產和非AI科技股卻還在打底，要吃到年底這段行情，選股變得非常關鍵。」
他表示，自4月以來勇敢緊抱持股的投資人，若已經收穫一大段報酬，現在要做的是穩住戰果；「AI題材依舊是投資主軸，持股比重可維持在5成，若手中個股漲多，可部分調節轉入防禦性標的，如高股息ETF，比重約3成，此外保留2成現金，等回檔時加碼。」
此波多頭行情對空手者來說無疑是煎熬，陳喬泓說，空手者不必焦急追價，可鎖定具備AI競爭力的主流股，如台積電、川湖、奇鋐、台達電，等股價回檔10%到15%再佈局，建議分散5到10檔，降低風險，若想以指數型ETF參與，能等大盤回檔5%到10%再加入。
追高戰術3／台股驚漲照樣天天買 財金教授親授「零壓上車法」穩賺不怕高
台股飆破28,000 點，市場擔憂AI題材估值過高，台北科技大學教授吳牧恩卻不動聲色，依舊按表操課、每日定期扣款；他說，就算是牛市大行情也不應停止扣款，空手者甚至更應該進場，「重點在資金控管和維持紀律，而不是何時買進。」鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
需求太旺！日月光今年四度上調資本支出、先進封測營收明年增10億美元
全球封測龍頭日月光（3711）昨天剛舉辦法說會，釋出超強展望，明年無論封裝、測試都會迎來大幅成長，也預告明年投資不會「手軟」，讓市場資金瘋狂買進，股價衝上漲停。鏡報 ・ 5 小時前
搶進AI黃金ETF 3／進出都有據！ 專家教你穩抱小台積電不被洗下車
富邦科技（0052）即將進行「一拆七」，11月26日恢復交易後，投資門檻大幅降低，推估一張約3.5萬元。這檔台積電占比70％的科技ETF，吸引市場高度關注，分拆消息一出後，投資人數急速成長。投資達人超馬芭樂王仲麟認為，透過ETF布局，不僅能分散風險，更能用有限的資金參與AI長線成長，不錯過長線獲利機會。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
股東會紀念品可線上領！金管會推動eGift明年上路
金管會為鼓勵股東積極參與股東會，並落實永續政策，宣布核准集保結算所得經營協助公開發行公司發放「股東會電子化紀念品（eGift）」業務。未來股東將可透過電子投票平台，線上領取紀念品，預計明年股東常會即可正式上路。以實體卡片發放的品項都可轉成電子化，如超商商品卡、交通票券、餐飲折價券等，皆是eGift發放範圍。中時財經即時 ・ 21 小時前
婚事還沒結成 玉山金市值跌出台股前20強 一周蒸發485億元高過聘金
擁有近60萬股東的玉山金（2891）與三商壽（2867）婚事還沒成？未公告重訊惹議，昨天2家又雙雙於深夜公告，但今天玉山金股價仍慘跌到29.65元，30元大關失守，短短不到一周市值蒸發485億元還高過「聘金」，正式被緯創（3231）超車，擠出台股市值前20大榜單。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
再觸歷史新天價！台積電成交額爆153.8億稱霸 這「封測龍頭廠」Q3財報亮眼猛攻漲停板
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（31）日早盤以28,280.47點開低，截至上午11時30分暫以28,352.21點維持在上漲64.68點或漲幅0.23%。觀察盤中...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
集保規劃股東會紀念品電子化(eGift)服務，打造綠色股東會新里程碑
【財訊快報／記者劉居全報導】為響應永續發展與數位轉型潮流，集保結算所規劃「股東會紀念品電子化(eGift)服務」，並於10月16日獲金管會核准，未來將積極推廣公開發行公司簽約使用，協助企業以電子化方式發放股東會紀念品，開創「綠色股東會」數位永續新篇章。因應市場數位服務需求及提升股東會電子投票率，集保結算所規劃推出eGift服務，未來發行公司股東會如採用eGift，則符合持股條件的股東於完成電子投票且未交付委託書，可於指定期間登入電子投票平台線上領取股東會紀念品，此舉，不僅免除現場排隊及地點限制的不便，亦提升股東參與股東會與使用電子投票意願，更呼應「綠色股東會」理念，減少紙本及物流浪費，實現高效、便捷且節能減碳的股東服務體驗。集保結算所董事長林丙輝表示，eGift服務是集保結算所推動金融數位化的重要里程碑，協助發行公司打造高效率、低碳且便利的股東會數位服務生態系，帶動臺灣資本市場的永續與數位轉型。為鼓勵仟股以上股東，採用電子投票出席股東會，集保結算所同步推出「仟萬抽獎」活動，凡符合條件的股東，在完成電子投票後，除可領取發行公司原有紀念品外，還可獲得集保結算所提供的抽獎機會。集保結算所預計財訊快報 ・ 5 小時前
吳敏求「親自出馬」也沒用？ 旺宏再吞跌停板 外資才買一天就吐光
旺宏日前連日漲停衝新高點，來到39.70元，然而29日公布Q3財報後收益不如預期，每股虧損0.47元，對此，董事長吳敏致歉並承諾將「將重出江湖」，親自帶領團隊，在1年內做出成績。但這並沒有挽回投資人的信心，連兩日苦吞跌停板，跌破十日線來到31.20元。不過，傳言美系外資維持旺宏快閃記憶業務正向觀察不變，並將投資評等Overweight增持、目標價40元均保持不動。EBC東森財經新聞 ・ 5 小時前
外資買超71億元 加碼旺宏逾5萬張連3天回補鴻海
（中央社記者吳家豪台北2025年10月29日電）台股今天漲345.63點，收在28294.74點，創收盤新高，外資及陸資買超新台幣71.88億元，青睞記憶體族群，旺宏買超5.06萬張居首，並買超鴻海1770張，連續3個交易日回補鴻海。受輝達（NVIDIA）GTC技術大會題材及美中貿易談判正面進展激勵，台股今天盤中觸28395.31點，續創歷史新高。權值股台積電盤中衝1515元新天價，終場收1505元，漲幅2.03%，鴻海上漲4%，收在260元，寫下波段新高。自營商今天買超86.13億元，投信賣超47億元，外資及陸資買超71.88億元，三大法人合計買超111.01億元。根據證交所資料，外資今天買超前10名依序為旺宏(2337)5.06萬張、力積電(6770)3.65萬張、元大台灣價值高息（00940）2.77萬張、群益台灣精選高息（00919）2.55萬張、元大高股息(0056)2.30萬張、神達(3706)2.08萬張、國泰永續高股息（00878）1.31萬張、華邦電(2344)1.07萬張、廣宇(2328)1.03萬張、台新新光金(2887)1.02萬張。外資今天買超鴻海(2317)中央社財經 ・ 1 天前
重電四雄一起飆！華城飆漲停「3330張排隊等買」 專家：有望重返千金股
重電四雄一起飛！華城（1519）、亞力（1514）、士電（1503）、中興電（1513）今日表現強勁，華城強漲逾9%衝漲停，3330張排隊等買，專家表示，華城股價有望重返千金股，投資人可趁低位布局，把握股價回升的機會。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
收盤／台積電尾盤摜壓20元！台股紅翻黑跌54點 PCB、封測成盤面亮點
聯準會釋出鷹派訊息、科技巨頭財報表現參差，加上美中貿易休戰消息未能提振市場信心，美股四大指數週四（30）日全面下挫，道瓊、那指與費半皆收黑，尤其Meta重挫逾11%，拖累科技股氣氛低迷。台股今（31）日開盤不受美股影響開高震盪，整場都維持紅盤，可惜最後一盤遭台積電摜壓20元，終場加權指數由紅翻黑下跌54.18點，收在28,233.35點，跌幅0.19%；成交金額5,581億元。櫃買指數則在中小型股點火下逆勢上漲0.87%，收264.31點，成交金額1,386億元。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
熱門股／AI伺服器稱王 目標價飆到逆天
隨著輝達（NVIDIA）GB200伺服器出貨啟動，緯穎（6669）GPU伺服器貢獻度持續上升，公司第三季業績表現亮眼，並預期2026年仍將維持強勁成長動能。富邦重申「買進」評等，將目標價上調至 5,550元，潛在上漲空間約 35%。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
台達電法說難點火...今股價苦守千元關 分析師勸退：長短線都不宜
電源供應器大廠台達電（2308）昨日舉行第三季法說，今日股價未見法說行情，甚至回測1000元整數關，陷入千元保衛戰。運達投顧分析師陳石輝表示，法說會內容並沒有不好，而是符合預期，然股價已經將利多反映，目前漲多外資法人持續調節，昨日黑K已摜破10日線，長短線都不宜操作。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
AI行情還沒完，台股高檔不怕追？專家曝小資首選這檔ETF：沒把握就跟著台積電走
台股在近來不斷創高，在指數推上歷史新高的同時，市場的分化也極為明顯，資金似乎都集中在AI科技股，變成了1個台股、2個世界。對此，財經專家盧燕俐在臉書發文表示，AI仍會是明年投資主軸，台股高點不必預設立場，端看台積電漲到哪裡。她也提供沒有選股把握的人「無腦理財法」，這檔ETF是首選。盧燕俐表示，AI已經連漲兩年多，當外資喊台積電目標價2100元、鴻海400......風傳媒 ・ 1 天前
國家產學大師獎名單今出爐 黃炳照及李達生獲殊榮
教育部今（30）日公布今（2025）年國家產學大師獎獲獎名單，國立台灣科技大學教授黃炳照及國立台北科技大學教授李達生獲殊榮，黃炳照率先提出「無陽極鋰電池」概念，近10年主持38件產學合作案，總計畫經費近億元，並取得59件發明專利、技轉金逾4400萬元；李達生的研究聚焦於「節能減碳智慧化與AI導入」，自由時報 ・ 1 天前
玉山金傳併三商壽 到底成交沒？ 兩公司深夜重訊澄清「摸黑交易」質疑
三商美邦人壽出售，中信金與玉山金雙金對決後，最後傳由玉山金搶下，但玉山金隔天才發布重大訊息說明，造成股價波動。立委籲金管會善盡監理責任避免「摸黑交易」疑慮。玉山金30日晚間發布重訊，強調進行併購評估與執行併購作業，包含參與併購投標流程，均嚴守公司治理原則及董事會核定內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。太報 ・ 18 小時前
