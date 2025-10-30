追高戰術3／台股驚漲照樣天天買 財金教授親授「零壓上車法」穩賺不怕高
台股飆破28,000 點，市場擔憂AI題材估值過高，台北科技大學教授吳牧恩卻不動聲色，依舊按表操課、每日定期扣款；他說，就算是牛市大行情也不應停止扣款，空手者甚至更應該進場，「重點在資金控管和維持紀律，而不是何時買進。」
「不管行情漲多漲少，我都維持原本定期定額計劃，就這樣持續做下去，這是勝率最高的策略；與其預設高點、低買高賣，不如傻傻扣款，用最小力氣發揮最大效益。」眼看台股飆漲超過28,000點，台北科技大學資訊與財金管理系教授吳牧恩仍無動於衷，堅持每天扣款。
他強調，手上有持股的投資人不用急著下車，應該繼續投、繼續存，空手的則該馬上執行定期定額策略。
只是投資人擔心，台股已經站上28,000點，現在進場會不會買在山頂上？「最怕是預設立場，要破解的方法是定期定額，這是勝率最大的投資策略，因為分散投入可以讓平均成本落在低位階。反過來說，要是台股真的回頭，現在沒有上車的人敢上車嗎？重點是持續買進。」
他又說，定期定額最忌諱半途而廢，「遇到股災不能停扣，高檔震盪更不該停扣。定期定額不停利、不停損，大跌甚至加碼扣款，才是賺到倍數獲利的祕訣。」吳牧恩強調，在現金流無虞的前提下，應積極參與市場，採用定期定額能掌握時間和資金分散性，就能買到市場平均價。
他拿出實證表示，若投資人從2003年、0050（元大台灣50）掛牌開始，每月初投入1萬元，1年12個月共投入12萬元，20年共投入240萬元，期間配息不再投入， 20年下來可累積至577萬元，而要是將配息再投入，真正掏出來的金額只有62萬元，「現在台股已經突破28,000點，累積的金額更可觀，這就是長期紀律投資的威力。」
吳牧恩建議，假設每個月只能投入1萬元，穩健型投資人可以切分成3筆，分別投入台股和美股指數型ETF，例如 0050、SPY（SPDR 標普500 指數ETF）或QQQ（Invesco那斯達克100指數ETF）等。
而特別看好「破壞式創新」的他認為，如今投資人都應配置2%到5%在比特幣資產，「積極一點的可拉高至10%。」
更多鏡週刊報導
追高戰術1／台股衝3萬點！ 達人教戰空手上車攻略搭年底行情
追高戰術2／AI牛市全速前進！ 史丹佛博士揭美股年底再創新高3理由
搶進AI黃金ETF 1／親民價好香！0052一拆七 3.5萬就能入手
其他人也在看
追高戰術1／台股衝3萬點！ 達人教戰空手上車攻略搭年底行情
台股自4月後強勢反彈、上漲，短短7個月從17,306 點一路飆上10月30日的28,287點（10/30收盤），漲幅超過6成，寫下驚人紀錄；而這波資金行情看來還未結束，繼股市老先覺杜金龍喊年底3萬點後，投資達人陳喬泓也認為，根據邏輯推論，台股確實有實力達到3萬點。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
追高賺更多1／36歲已退警官不怕追高 2指標抓大反彈、報酬率飆50%
FB粉絲專頁「美股夢想家」版主施雅棠，6年前從警官退休時年僅30歲，靠著投資配置，年入百萬目標達陣。如今他的財富又翻了2番，手中持股更是大豐收，資產跟著美股一路水漲船高，背後關鍵就在「敢追高」。他透過指標，配合資金控管，穩穩逮住且抱牢飆股。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
北醫、北科大內賊肆虐！「互換發票」騙數百萬研究經費
台北醫學大學前副教授蕭宇成自2019年起與台北科技大學教授林律吟合作，利用開設假發票等手法，共騙取近600萬元研究經費，經新北地檢署偵查終結，日前依加重詐欺等罪提起公訴。中天新聞網 ・ 21 小時前
國家產學大師獎名單今出爐 黃炳照及李達生獲殊榮
教育部今（30）日公布今（2025）年國家產學大師獎獲獎名單，國立台灣科技大學教授黃炳照及國立台北科技大學教授李達生獲殊榮，黃炳照率先提出「無陽極鋰電池」概念，近10年主持38件產學合作案，總計畫經費近億元，並取得59件發明專利、技轉金逾4400萬元；李達生的研究聚焦於「節能減碳智慧化與AI導入」，自由時報 ・ 1 天前
預售屋地板價再探底！台北900萬有找、桃園跌破250萬 最親民新案在這裡
房市呈現疲態，低總價預售屋的地板價，也壓低了！據實價登錄資訊顯示，台北市已可以買到1戶總價900萬元有找的預售新屋！在桃園，更可買到不到250萬元的產品。中時財經即時 ・ 1 天前
出社會只剩無力！00後畢業2年「逃不出低薪」…網揭殘酷真相：還沒真正被逼到
一名00後網友近日發文吐露「出社會後領低薪」的無力感，畢業2年的他嘗試過多份低薪工作，卻一直難以適應職場，每每下班後也累得只想好好休息、玩遊戲放鬆，因此也好奇他人如何調適或精進。貼文曝光後引起廣大共鳴，不少人坦言同樣陷入低薪輪迴，也有人分享靠進修、考國營或發展副業翻身的經歷，掀起年輕世代對「低薪現實與成長焦慮」的討論。鏡報 ・ 7 小時前
《國際經濟》美中休兵 全球股市卻冷了...專家給答案
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統川普和中國國家主席習近平在南韓召開的峰會在稍早前落幕，兩人都給予正面評價，但全球股市表現卻出奇冷淡，亞太投資圈率先提出看法： 新加坡Maybank Securities證券交易與券商部門主管Tareck Horchani表示，市場對美中貿易戰暫時休兵的反應可能是釋壓性反彈（relief rally），而非實現結構性調整。當這類貿易戰停火時，雙方首先強調的領域之一是農業，這是美國一個政治敏感的領域，因為農民是美國重要的選民群體。總之，這看起來更像是一次「戰術性停火（短期）」（tactical pause），而非達成「策略性突破（長期）」（strategic breakthrough），在科技、供應鏈和稀土等方面的緊張局勢，仍然沒有得到解決。 川普在返回美國的空軍一號上宣布與習近平就稀土供應、大豆採購等重要議題達成協議，此外，美方同意對中國加徵的20%「芬太尼關稅」調降一半至10%，使美國對中國商品徵收的關稅稅率從57%調降至47%。川普並表示，這是「為期一年」的協議，之後每年都會進行談判。 墨爾本Capital.com資深市場分析師Kyle Rodd時報資訊 ・ 22 小時前
臺科大黃炳照 北科大李達生 獲114年國家產學大師獎
為了獎勵技專校院教師從事產學合作及技術人才培育，表揚成果足堪典範者，教育部今天（30日）公布114年度國家產學大師獎獲獎名單。今（114）年度共有2位教師獲得本項殊榮，都是在工程領域有傑出貢獻的教師，國立教育廣播電台 ・ 23 小時前
宜蘭80義消出征全國體技能競技 展現防災實力
宜蘭縣義勇消防人員今天出發前往苗栗縣體育館，代表宜蘭縣參加「全國義勇消防人員體技能交流活動」。宜蘭縣政府為鼓舞參賽選手士氣，上午在縣府紅磚廣場舉行授旗典禮，代理縣長林茂盛期許選手不僅要爭取佳績，更要展現宜蘭縣堅強的防災能量與團隊精神。宜蘭縣今年共派出7組參賽隊伍、80名義勇消防人員參加，這次比賽項目自由時報 ・ 4 小時前
輝達利多助攻台股！新台幣盤中升至30.5價位 央行出手尾盤「升轉貶」
輝達 GTC 大會釋出AI利多消息，美中貿易談判傳出正面進展，美股主要指數收紅，台股今（10/29）日成功站上2萬8000點大關，新台幣匯率早盤反映美元走弱，直接升破30.6價位，最高觸及30.532元、升幅逼近1角，外資雙向操作、偏匯入較多，使得漲勢收斂，加上央行在尾盤進場阻升，匯價在最後一刻由紅翻黑，終場收30.63元、貶0.4分，中止連二紅，總成交值擴至19.32億美元。太報 ・ 1 天前
醫實測體內化學物飆破100倍，這款化妝品害的！推「蔬菜王」排出塑化劑
長期暴露於塑化劑環境中，可能引發多重健康風險！醫師指出，塑化劑來源不僅限於塑膠製品，還包括日常使用的防曬乳、香水等，其潛在危害是大多數人暴露於此類毒素時並無明顯症狀。該如何有效清除體內塑化劑？健康2.0 ・ 1 天前
賴慧如現蹤婦產科「遭疑懷孕」！本人露面鬆口了 揭老公1貼心舉動
賴慧如2023年與國標舞老師劉家銘登記結婚，昨（29）日現蹤婦產科被粉絲巧遇，對方還神祕笑說「放心，我不會說出去的」，似乎誤以為她有喜。今日她出席唱片公司「時代創藝」記者會，受訪澄清沒有懷孕，而是因為健康檢查發現泌乳激素過高，為了備孕才前往婦產科諮詢。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
教育部公布國家產學大師獎 黃炳照、李達生獲殊榮
為獎勵技專校院教師從事產學合作及技術人才培育，並表揚成果足堪典範者，教育部今日(30日)公布114年度國家產學大師獎獲獎名單。本年度共有2位教師獲獎，分別為國立台灣科技大學教授黃炳照(工程領域)及國立台北科技大學教授李達生(工程領域)。 國家產學大師獎是由國家科學及技術委員會、經濟部、產業及全國技專校院依據「工程」、「電資」、「人文、設計、藝術」、「商管及民生」、「農業科學、生技及護理」等5項領域推薦技專校院教師，透過產官學界組成的評選小組，嚴謹審視被推薦人近10年的產學合作計畫、專利及技術移轉的內容及效益，同時重視其專業技術人才培育的貢獻，評選出實務研發成果具原創性與前瞻性特色，且致力培養專業技術人才之技專校院教師。 教育部表示，國立台灣科技大學教授黃炳照長期致力於電池與氫能燃料電池材料研發，率先提出「無陽極鋰電池」概念，成功開發具高能量密度、低成本且高安全性的電池技術，能量密度可達現有鋰離子電池的2倍，並發表約70篇相關論文，建立國際領先地位。 此外，黃炳照亦提出高值化產氫電解技術，可降低產氫所需電力至傳統的三分之一，降低生產成本，且生成的綠氫(指電解水製氫過程中，所使用能量來源為中央廣播電台 ・ 1 天前
「不要特朗普！不要中國！」夾在兩大強權國家之間的韓國為中美峰會鋪路
韓國總統李在明面臨一場外交博弈，他將接待美國和中國的領導人。BBC NEWS 中文 ・ 18 小時前
集保規劃股東會紀念品電子化eGift服務 打造綠色股東會新里程碑
為響應永續發展與數位轉型潮流，集保結算所規劃「股東會紀念品電子化（eGift）服務」，並於10月16日獲金管會核准，未來將積極推廣公開發行公司簽約使用，協助企業以電子化方式發放股東會紀念品，開創「綠色股東會」數位永續新篇章。中時財經即時 ・ 2 小時前
台鐵推聯名便當！雙主菜「雞排.鯖魚」 網友：完美避開豬肉
台北市 / 綜合報導 台鐵又推出新便當了，這回聯名文創園區，推出全新便當菜色，以雞排跟鯖魚為主菜，充滿和風滋味，但被眼尖的網友發現，便當裡沒有任何豬肉食材，猜測是不是也受非洲豬瘟波及；台鐵表示，菜單是兩個月前就已經確定，並沒有刻意，但也剛好避開這次的豬肉風波。另一方面，中央應變中心也將防疫規格升級，所有入境旅客，都將提高行李查驗比例，如果拒檢，最高可以處100萬元罰金。便當盒裡，五顏六色的配菜，充滿和風滋味，台鐵攜手文創園區，推出新的聯名便當，即日起到11月16日，在台北松山南港七堵，搭火車的民眾，都買得到。民眾說：「因為要品嘗新的菜色，目前可能不會吃豬肉。」華視新聞記者姚俐安說：「台鐵又推出新的聯名便當了，這次主要菜色是雞肉跟魚肉，豬肉的部份則是，沒有採用。」台鐵附業營運處科長彭綉珠說：「(這次)菜色是兩個月前，就已經確定了，跟豬肉完全沒有關係，(至於傳統)最熱賣的排骨便當，是用冷凍帶骨里肌豬排，銷售量都沒有變。」業者在食材上面，特別留意，畢竟防疫等同作戰，尤其現在邊境查驗，將愈來愈嚴格，中央災害應變中心就宣布，針對所有入境旅客，將全面提高行李查驗比例，無論是否來自疫區，都可能會被抽檢。衛福部長石崇良(2025.10.30)說：「不外乎是兩類，一種是X光的掃描，，一個是直接開箱，不是非洲疫區的，你就拿綠牌子，現在就是一律統整的查核，強化邊境的管理。」除了入境不分紅線綠線，甚至旅客拒檢或未誠實申報，一旦查到違禁豬肉製品，將被處以最高100萬元的罰金，期盼更有效防堵非洲豬瘟。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
哪次不救？旺宏「法說變法會」慘吞跌停國家隊出手 另砸4.2億元輸血BBU這檔
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（30）日開高走低，終場加權指數收在28287.53點，下跌7.21點，跌幅0.03%，成交量為6157.43億元。根據「玩股網」資料...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
10月台股市值型、主動型ETF強勢上漲
【記者柯安聰台北報導】10月全球市場強勢上漲，主要股市中以韓股上漲19.17%最強，其次為費半指數15.04%、日經225指數14.19%、台股9.58%，那斯達克指數5.73%，帶動ETF表現同步強...自立晚報 ・ 11 小時前
台日ETF十月強棒出列！績效一表掌握 法人這樣看後市
10月全球市場強勢上漲，主要股市中，以韓股上漲19.17%最強，其次為費半指數15.04%、日經225指數14.19%、台股9.58%，帶動ETF表現同步強勢，連帶地，也帶動台股ETF與日股ETF有不錯表現。一起來看，這些強勢ETF有哪些？後市又如何看待？品觀點 ・ 15 小時前
賺翻或慘賠只差一念！今年「最紅10檔ETF」績效天差地遠 冠軍狂飆53％、墊底竟慘摔7％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股ETF市場今年風向急轉，主動式產品一舉搶下人氣榜席次。根據CMoney最新統計，今年十大人氣ETF名單首度出現兩檔主動式台...FTNN新聞網 ・ 1 天前