追高聯發科先別急！外媒示警恐成記憶體危機「最大受害者」：優勢變致命弱點

聯發科股價近日大噴發，前2日創下有史以來最大漲幅，今（27）日漲勢收斂但仍走揚，收在1775元。不過外媒報導指出，聯發科最大優勢如今可能反而成為致命弱點，根據最新報告，DRAM供應短缺造成的大漲價，恐將對聯發科的SoC晶片出貨造成不利影響。



​《Wccftech》引述韓媒《朝鮮日報》報導，在智慧型手機晶片出貨量統計中，聯發科長期領先群雄，連續多個季度的出貨量都超越高通、蘋果與三星。然而因為DRAM缺貨造成價格大漲，這項優勢反而成為弱點，聯發科預計於今年推出的天璣9600，因採用台積電2奈米製程，可能成為史上成本最高的晶片。

​報導表示，DRAM與NAND快閃記憶體的價格分別暴漲70%與100%，聯發科將是受影響最嚴重的廠商，因2025年第3季，智慧型手機晶片占其單季營收比例高達53%。聯發科恐須積極思考因應策略，以度過這波記憶體危機。

​報導提到，此外，隨著中國手機品牌下修今年的出貨預測，聯發科的短期前景也不容樂觀，因為這些中國業者正是其SoC的最大客戶群；更雪上加霜的是，聯發科目前僅有1款旗艦晶片在開發中，對手高通則盛傳今年將推出2個版本晶片，為合作夥伴提供更多選擇。



​報導分析，聯發科之所以仍能在價格上維持競爭優勢，主要在於其晶片採用ARM的公版設計，但這已被證實效能不如高通自研的Oryon核心。聯發科若不開始投入自研核心開發，恐怕難以在效能或功耗上超越高通或蘋果。

報導指出，不過也正因如此，讓天璣9500的售價明顯低於高通，但在記憶體短缺，可能進一步壓抑今年智慧型手機出貨量的情況之下，產品與業務多元化將成為關鍵。

