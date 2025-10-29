追高賺更多1／36歲已退警官不怕追高 2指標抓大反彈、報酬率飆50%

美股達人施雅棠靠著2指標逮起漲點，今年來投資成果豐碩。

FB粉絲專頁「美股夢想家」版主施雅棠，6年前從警官退休時年僅30歲，靠著投資配置，年入百萬目標達陣。如今他的財富又翻了2番，手中持股更是大豐收，資產跟著美股一路水漲船高，背後關鍵就在「敢追高」。他透過指標，配合資金控管，穩穩逮住且抱牢飆股。

「不要怕追高！個股一旦突破前波高點，未來股價通常只會更高。」6年前「美股夢想家」施雅棠從警官一職退休，當時年僅30歲的他，透過投資美股、做好配置，已打造出高於薪資的穩定現金流。如今過了6年，財富再增長逾200%，檢視背後關鍵，就在操作進退有據、不怕追高。

9月以來，全球股市像吞了大力丸，指數持續創新高。「很多人會有這樣的經驗，一檔套牢很久的股票，好不容易回到成本，很開心終於解套了就賣掉；結果一賣就往上飛，再也追不回來。」施雅棠語氣平穩堅決地說，「當股價創新高時，應該要勇敢去追，解套後反而不該輕易下車，持股抱牢才是對的。」

他認為，除非是市場刻意炒作的妖股，否則個股創新高背後，一定有很強的基本面支撐，讓市場上懂的人願意付出更高價格買進；「這些聰明錢已看到未來有故事會發生，所以才會去追創新高標的；一般人對個股不熟悉，很容易就賣飛。其實不用怕去追股票，重點是做好資金控管。」而施雅棠的「追高操作術」，便有一套謹慎完整的策略及步驟。

「美股與台股連動關係密切，透過台股融資維持率指標，常可抓到美股低檔反彈機會，這也是我最偏好的觀察指標之一。」他指出，當台股融資維持率在140%左右時，券商會開始發出追繳令，低於130%時券商會強制賣出股票、也就是斷頭，若在120%以下就是超低水準，此時大盤必定反彈。

施雅棠說，只要看到融資維持率低於120%，就代表市場籌碼已清得相當乾淨，隨時醞釀反彈。「此時我會先買進美股市值型ETF、像是QQQ（納斯達克100指數）；但隨著大盤觸底回升，各族群走勢會變得分歧，接著就要從市場共識度高的族群中鎖定強勢股，再逐步減碼ETF轉換至個股。」

以今年4月關稅股災為例，4月9日大盤融資維持率降至118%、跌破120%，對照當天台股收盤17391點；施雅棠判斷，大盤已跌到相對低檔，很快就會出現反彈，便進場布局QQQ等市值型ETF。現在回頭看，當時確實是全年最佳買點。

他補充，除了台股融資維持率指標外，還有一個相當好用的反指標，就是「AAII投資人情緒指數」。「該指數是美國針對未來6個月，投資人對市場看法所做的調查，當散戶過度看空市場時，常伴隨落底訊號；當看多、樂觀情緒高漲時，股市多會修正，所以只要看空比例大於看多，股市會繼續漲，反之就要居高思危。」施雅棠說明。

再以關稅股災為例，當時投資人情緒指數看空比例超過6成，看多僅2成；搭配台股融資維持率低於120%，落底反彈訊號一出，讓施雅棠相當篤定、搶進QQQ卡位，之後全球主要股市都出現大漲走勢，粗估今年投資整體報酬率逾50%。

