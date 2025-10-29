追高賺更多1／36歲已退警官不怕追高 2指標抓大反彈、報酬率飆50%
FB粉絲專頁「美股夢想家」版主施雅棠，6年前從警官退休時年僅30歲，靠著投資配置，年入百萬目標達陣。如今他的財富又翻了2番，手中持股更是大豐收，資產跟著美股一路水漲船高，背後關鍵就在「敢追高」。他透過指標，配合資金控管，穩穩逮住且抱牢飆股。
「不要怕追高！個股一旦突破前波高點，未來股價通常只會更高。」6年前「美股夢想家」施雅棠從警官一職退休，當時年僅30歲的他，透過投資美股、做好配置，已打造出高於薪資的穩定現金流。如今過了6年，財富再增長逾200%，檢視背後關鍵，就在操作進退有據、不怕追高。
9月以來，全球股市像吞了大力丸，指數持續創新高。「很多人會有這樣的經驗，一檔套牢很久的股票，好不容易回到成本，很開心終於解套了就賣掉；結果一賣就往上飛，再也追不回來。」施雅棠語氣平穩堅決地說，「當股價創新高時，應該要勇敢去追，解套後反而不該輕易下車，持股抱牢才是對的。」
他認為，除非是市場刻意炒作的妖股，否則個股創新高背後，一定有很強的基本面支撐，讓市場上懂的人願意付出更高價格買進；「這些聰明錢已看到未來有故事會發生，所以才會去追創新高標的；一般人對個股不熟悉，很容易就賣飛。其實不用怕去追股票，重點是做好資金控管。」而施雅棠的「追高操作術」，便有一套謹慎完整的策略及步驟。
「美股與台股連動關係密切，透過台股融資維持率指標，常可抓到美股低檔反彈機會，這也是我最偏好的觀察指標之一。」他指出，當台股融資維持率在140%左右時，券商會開始發出追繳令，低於130%時券商會強制賣出股票、也就是斷頭，若在120%以下就是超低水準，此時大盤必定反彈。
施雅棠說，只要看到融資維持率低於120%，就代表市場籌碼已清得相當乾淨，隨時醞釀反彈。「此時我會先買進美股市值型ETF、像是QQQ（納斯達克100指數）；但隨著大盤觸底回升，各族群走勢會變得分歧，接著就要從市場共識度高的族群中鎖定強勢股，再逐步減碼ETF轉換至個股。」
以今年4月關稅股災為例，4月9日大盤融資維持率降至118%、跌破120%，對照當天台股收盤17391點；施雅棠判斷，大盤已跌到相對低檔，很快就會出現反彈，便進場布局QQQ等市值型ETF。現在回頭看，當時確實是全年最佳買點。
他補充，除了台股融資維持率指標外，還有一個相當好用的反指標，就是「AAII投資人情緒指數」。「該指數是美國針對未來6個月，投資人對市場看法所做的調查，當散戶過度看空市場時，常伴隨落底訊號；當看多、樂觀情緒高漲時，股市多會修正，所以只要看空比例大於看多，股市會繼續漲，反之就要居高思危。」施雅棠說明。
再以關稅股災為例，當時投資人情緒指數看空比例超過6成，看多僅2成；搭配台股融資維持率低於120%，落底反彈訊號一出，讓施雅棠相當篤定、搶進QQQ卡位，之後全球主要股市都出現大漲走勢，粗估今年投資整體報酬率逾50%。
更多鏡週刊報導
達人理財／勇敢追高抱飆股 前警官靠4指標6年賺逾200%
追高賺更多2／從關稅股災一路撿到主升段 達人教戰1招追漲也睡得著
追高賺更多3／飆股抱不住總是賣飛？ 他靠「月線防守術」穩賺翻倍
其他人也在看
相信海海就會幫你。這次不是鴻海是長榮將啟航！
鴻海(2317)強無敵就不必多說了，本刊早在《1301》期的封面故事就提到今年下半年就是鴻海全領域展開，當時為7月底，鴻海7月28日股價僅176元，如今(10月29日)鴻海最高達263元今收在260元，剛好經歷3個月上漲約 49.43%。可以抱著的好股，放著就會有超額收益，但今天不是要講鴻海，而是另一檔績優股-長榮(2603)。理財周刊 ・ 1 天前
田中千繪剪20公分短髮「霸氣壓制」黃秋生 時隔20年「中文復仇」超過癮
由《幻愛》金馬得主周冠威執導的全新懸疑校園電影《自殺通告》揭露成績至上驚悚真相的作品，近日釋出驚喜卡司，由演員田中千繪特別演出家長會主席，一出場便氣場全開，甚至與「校長」黃秋生正面開槓，顛覆過往溫柔形象。鏡報 ・ 1 天前
搶進AI黃金ETF 1／親民價好香！0052一拆七 3.5萬就能入手
含積量70％的ETF、被市場暱稱是「小台積電」的0052（富邦科技），即將在11月19日進行淨值分割「1拆7」，股價降為原本的七分之一，每股淨值將回到最初發行價新台幣32.48元附近，入手門檻一張從20多萬元降至3萬多元，比起已經分拆的國民ETF--元大台灣50（0050）目前1張約6萬元還容易入手。想上車台積電卻望著千元股價興嘆的小資族，可以透過0052無痛卡位，賺一波AI財。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿遭毀滅性爆料婚內出軌王子 廣告小妹提3重點：很難放棄帥小王
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）被老公范姜彥豐毀滅性爆料婚內出軌，並直接點名小王就是王子（邱勝翊），消息曝光引起網路熱議。廣告小妹於社群平台po文，列出3大重點，強調粿粿顯然不願意嘗試修復關係，「很難放棄帥小王」。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
頻繁折扣戰被視「滯銷品」 Coach改攻Z世代鹹魚翻身
1941年創立於紐約的，全球時尚品牌Coach，2010年代期間，曾經歷一段品牌危機，當時這個品牌，主打的雙C花紋Logo，淪為一種，在商場隨處可見的打折商品，原本看似走下坡的Coach，之後大刀闊斧改革，谷底翻身的秘訣，竟然是鎖定Z世代客群。TVBS新聞網 ・ 1 天前
台新新光金突發重訊！公告台新投信董事監察人全面改選
台新新光金控（2887）旗下子公司台新投信於（30）日公告法人董事及監察人全面改選，原因為現任董事、監察人任期屆滿。此次改選與台新投信與新光投信的合併案相關，任期將從114年11月24日起至117年11月23日止，為期三年。中天新聞網 ・ 11 小時前
貝森特：鮑爾說法有問題 希望12月確定新主席人選
美國財長貝森特（Scott Bessent）30日接受採訪，對於聯準會決定降息1碼深表肯定，但也指出聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）「12月再次降息並非絕對」的說詞有問題，也坦言要在12月開始第二輪的聯準會主席面試，找到取代鮑爾的人。中時財經即時 ・ 11 小時前
北屯「銘珠園」遭法拍 底價12.5億元
全台最貴法拍案現身！昔日以10萬元起家、一度創造年營收高達50億元的製鞋傳奇，如今陷入資金風暴。大益鞋業集團繼去年爆出欠薪爭議後，近期包括大益鞋業、董事長林銘洲及其配偶名下多筆不動產，全數進入法拍程序，總底價逾17億元，預計11月開標。中時財經即時 ・ 14 小時前
東森深度周報／有薪休假日太少！ 7成勞工陷請假困境
東森深度周報／有薪休假日太少！ 7成勞工陷請假困境EBC東森新聞 ・ 2 小時前
【公告】晶豪科114年第3季合併財務報告業經提報董事會通過
日 期：2025年10月29日公司名稱：晶豪科(3006)主 旨：晶豪科114年第3季合併財務報告業經提報董事會通過發言人：吳鴻基說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/10/292.審計委員會通過日期:114/10/293.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,768,4705.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):931,8126.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(628,977)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(809,774)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(789,564)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(789,594)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.81)11.期末總資產(仟元):16,961,94512.期末總負債(仟元):7,818,99013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,265,67614.中央社財經 ・ 1 天前
獲利可期 欣興、瑞昱法人捧
台股30日開高走低，終場收在平盤附近，盤面不少個股出現漲多賣壓，獲利基本面再度成為支撐投資信心關鍵。法人指出，欣興（3037）第四季產品價格續揚、毛利回升，2026年獲利大增，瑞昱（2379）2026年營運新高態勢不變，雙雙維持「買進」投資評等。工商時報 ・ 4 小時前
2020年新冠疫情：郵輪的消亡之地
新冠疫情爆發後，郵輪業者苦苦掙扎求生，但其中一個選擇是拆解老舊船隻——這為一位攝影師提供了一個獨特的視角。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
黃金短線跌 路透調查：分析師上修明年金價預測數字曝光
[Newtalk新聞] 市場受投資人對中美貿易談判進展的樂觀看待影響，避險情緒降溫，資金自金市流出。加上市場觀望本週主要央行利率決策，買盤意願偏弱，金價承壓下行，震盪走低至3,920美元。截至今日（29日）下午1點前，國際金價報每盎司3,957美元。 台銀表示，美國總統川普與日本首相高市早苗於東京會面，雙方簽署關鍵礦物及稀土合作協議，川普另表示，美國甫於馬來西 亞與四個東南亞國家達成多項貿易及關鍵礦物合作協議，相信美國與中國亦能就貿易協議框架達成共識，貿易緊張局勢持續放緩，美元指數自日中低點反彈，金價承壓持續下行跌破3,900美元整數價位至3,886.02美元，吸引低接買盤進場，推動金價震盪反彈至3,950美元附近，最後報價3,951.56美元。 《路透社》報導，受到全球經濟與地緣政治動盪影響，路透公布對39位分析 師與交易員的調查結果，預估2025年金價中位數為每英兩3,400美元，高於先前預測的3,200美元，2026年平均金價預測則較3個月前的3,400 美元大幅上修至4,275美元。 《路透社》也報導，倫敦金銀市場協會(LBMA)執行長Ruth Crowell表示，所有 列入在新頭殼 ・ 1 天前
華城基本盤扎實 操作布局這樣做最安全
今(30)日重電大廠華城(1519)股價正式突破季線關鍵壓力，同步放量走高挑戰重回波段新天價，其實早在價格方面就可以提前注意到10/16日帶量跳空上漲後，就不再跌破下方多重支撐位置，顯示市場有資金買盤流入低檔盤整布局。理財周刊 ・ 18 小時前
台股ETF紅通通！這檔ETF日漲幅居冠奪人氣王
[NOWnews今日新聞]台股昨日大盤以28294.74點作收，成功站上2萬8千點關卡，今（30）收盤也收在28116.6點，讓擁有千萬股民的台股ETF表現績效長紅。觀察今日68檔原型台股ETF表現，...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
打工度假首選紐澳！他困惑「鄰近台灣的國家」被冷落 過來人揭殘酷真相
許多年輕人大學畢業後，為了比同齡人更早賺到錢，常選擇出國打工度假，希望能快速存到人生的第一桶金，不但不少人在規劃時卻忽略了各國的文化差異。有網友好奇發問，為什麼大部分人選擇到澳洲、紐西蘭打工度假，反而離台灣最近的日本卻少有人前往？貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
雷射筆照淡海輕軌駕駛 男被逮稱「只為好玩」
淡海輕軌列車10月5日晚間行經竿蓁林站時，駕駛室突遭強光雷射筆照射，駕駛視線受阻，危及行車安全。警方歷經多日追查，鎖定住在輕軌沿線高樓社區的蔡男，25日持搜索票拘提到案，並在蔡男車上、住處查獲犯案用雷射筆、海洛因及吸食器。新北捷運公司指出，淡海輕軌自9月以來，...CTWANT ・ 1 天前
梧棲斃死豬數量兜不攏疑遭塗改 中檢證實已分案偵辦
台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，卻傳出統計斃死豬數量從117、116頭，最後更正為78頭，並傳出化製廠三聯單中斃死豬頭數不符，疑似有「塗改」情形發生，涉及偽造文書，台中地檢署證實，已指派主任檢察官張聖傳分案偵辦，查明是否有相關違法狀況。台中地檢署29日晚間表示，非洲豬瘟中央災害應變中心指，該養豬場的自由時報 ・ 1 天前
關切古蹟、百大文化基地災損 文化部長李遠：盼在災後以文化撫慰及鼓舞民眾心靈
關切古蹟、百大文化基地災損 文化部長李遠：盼在災後以文化撫慰及鼓舞民眾心靈 【記者蔡富丞/綜合報導】文化部長李 […]民眾日報 ・ 7 小時前
影／林佳龍表態力挺慘被洗版！林岱樺這樣說
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長競爭激烈，同屬正國會的外交部長林佳龍以及正國會民代昨表態力挺民進黨立委林岱樺，引起外界關注。對此，林岱樺今（30）日受訪時強調，不要傷害她的朋友，台灣力量禁不起...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前