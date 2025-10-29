追高賺更多2／從關稅股災一路撿到主升段 達人教戰1招追漲也睡得著
美股投資達人施雅棠，6年前從警官退休時年僅30歲，靠著年領百萬被動收入，提早從職場畢業。近2年隨著AI趨勢發展，美股持續創新高，他的資產也一路攀升。令人好奇，在指數驚驚漲下，他的追漲操作及選股策略有何訣竅？
今年4月關稅股災，施雅棠透過2指標：台股融資維持率及AAII投資人情緒指數，逢低進場撿便宜，買進市值型美股ETF、QQQ（納斯達克100指數）。
而隨著大盤從反彈行情進入多頭主升段，台股融資餘額攀升，市場資金回籠，此時領先創高族群，成為施雅棠個股加碼重點，「一直到台股融資餘額回到前波高點時，就要提高警覺，操作趨向保守。4月股災前，台股融資餘額約3200多億元，目前在2900億左右，還算安全。」
「每一季，我都會挑出近3個月表現最亮眼的產業，並研究該產業前3名公司。」他指出，像過去1年，核能、軍工及AI產業，有政策推力，也有市場需求，具有很強吸引力。「先觀察整體產業鏈，再去找具代表性的公司；通常一個產業走強，領頭羊會先動，然後再擴散。強勢產業中的強勢股，投資勝率永遠最高。」
事實上，這波多頭回升，GOOG（字母公司）就成了他的加碼主力。「先前Google因美國司法部反壟斷訴訟，股價受壓抑；另外，市場也擔心AI工具會分食搜尋流量，使Google本益比僅有20多倍，相較微軟35倍、輝達超過40倍，算是明顯折價。」施雅棠看好Google從被低估到補漲，便從5月中、股價160至170美元附近開始進場，一路分批買，近期GOOG股價則創歷史新高、達260美元。
另外，2024年第3季AI及軍工題材火熱且表現凸出，施雅棠便鎖定PLTR（帕蘭泰爾）出手，「我從30多美元開始買，一路追漲，平均成本70多美元，目前股價約184美元。」他解釋，個股創新高過程中未必會一路漲，有時會拉回、洗籌碼。而為了讓心態保持穩定，不輕易被洗掉，施雅棠指出，資金進場節奏是關鍵。
「追高絕不是一次性全押，因為遇到波動容易動搖；較好的做法是分批進場，例如原本要投入10%資金，可先進一半、投入5%；當股票上漲，至少還有5%資金參與；若股價拉回、洗盤後重新再上，則可繼續投入剩下資金，這樣做能大幅減緩心理壓力。」他說。
或透過單筆及定期定額雙管齊下策略，減輕追高心理負擔。例如，投資人手邊有30萬元，可先一次投入，之後再透過定期定額方式進場。「多頭行情下，指數勢必越漲越高，若一直想著回檔再進，通常是等不到的。倒楣一點，剛買進就出現突發狀況，市場大跌，即便如此，還可透過定期定額投入，降低成本。」
施雅棠強調，投資人若持續等低點、猶豫不前，往往會錯過整段行情；因為強勢股就是一旦突破新高，還會更高。透過資金控管，先布局一半，等回檔再加碼策略，無論市場短期如何震盪，投資人都能睡得安穩。
更多鏡週刊報導
達人理財／勇敢追高抱飆股 前警官靠4指標6年賺逾200%
追高賺更多3／飆股抱不住總是賣飛？ 他靠「月線防守術」穩賺翻倍
追高賺更多1／36歲已退警官不怕追高 2指標抓大反彈、報酬率飆50%
其他人也在看
推升房價因素消失 營造物價指數年增僅0.8％
主計總處統計顯示，今年前三季營造工程物價指數平均年增率僅剩0.8％，對比2017年以來工程物價指數年增率介於1.42％～10.94％，今年的年增率預估將寫下近九年新低。房地產業者指出，過去推升房價的造價上揚因素已經消失，不過基於策略考量，加上近年景氣好建商獲利豐、底氣厚，近期即使銷售率慘淡，新建案房價短期仍難見大幅修正。工商時報 ・ 1 小時前
熱門股－訊聯 特定買盤進駐拉抬
訊聯（1784）因次世代定序推進，加上再生醫療雙法明年正式上路，增添營運利基動能，29日在特定買盤進駐拉抬，止跌反彈，強勢亮燈漲停，終場以99.4元收紅，成交量1,317張，比前一日增加32.98％，其中外資、自營商分別買超122、121張。股價創波段高點，多空量能強勢向上。工商時報 ・ 1 小時前
搶進AI黃金ETF 3／進出都有據！ 專家教你穩抱小台積電不被洗下車
富邦科技（0052）即將進行「一拆七」，11月26日恢復交易後，投資門檻大幅降低，推估一張約3.5萬元。這檔台積電占比70％的科技ETF，吸引市場高度關注，分拆消息一出後，投資人數急速成長。投資達人超馬芭樂王仲麟認為，透過ETF布局，不僅能分散風險，更能用有限的資金參與AI長線成長，不錯過長線獲利機會。鏡週刊Mirror Media ・ 36 分鐘前
前瞻南科二廠啟用 迎電芯本土化
全球電動車、儲能系統與AI資料中心備援鋰電池需求推升下，鋰電池產業正加速擴展升級，近幾年台灣三大集團（台塑、鴻海、台泥）陸續宣布將投資百億元新台幣以上資金，加入這場全球能源轉型下的重資本投資新賽局，台灣三大集團規劃布局的鋰電池芯總產能，2030年將上看19GWh。工商時報 ・ 1 小時前
政策紅利發酵 日股後市看俏
日本股市再創歷史新高，新任首相高市早苗政策紅利發酵，日經225指數衝破50,000點，今年以來表現勝美股三大指數。法人分析，高市早苗被視為強調政府主導產業升級的代表人物，有助推進AI、晶片、國防科技及數位轉型等領域，日股多頭氣勢續航可期。工商時報 ・ 1 小時前
庫存壓頂 瑞昱第四季審慎備戰
瑞昱（2379）29日舉行法說會，受上半年提前拉貨高基期影響，第三季財報表現未見傳統旺季效應，單季稅後純益為34.29億元，季減12.3％、年減21.6％，每股稅後純益（EPS）6.69元。展望第四季，瑞昱副總經理黃依瑋認為，因應美國關稅政策變動及客戶年終庫存調整，公司持審慎保守態度。工商時報 ・ 1 小時前
亞馬遜加碼在韓建AI資料中心
韓國總統辦公室29日公布，亞馬遜旗下的雲端運算服務部門（AWS）在2031年前將加碼投資50億美元、在韓國興建多座新AI資料中心。這也是亞馬遜繼6月宣布與SK集團合作40億元投資計畫之後，韓國史上最大筆外國投資。工商時報 ・ 1 小時前
美政府關門 全球公債、新興債有看頭
美國聯邦政府因參議院兩黨對法案意見分歧而再次關門，再加上總統川普持續施壓聯準會應大舉降息，若類似情況發生在其他國家，通常會引發該國金融市場劇烈波動，但美國股債市截至目前卻不太受影響。投信法人表示，美國例外論光環仍在，但正受挑戰，財政和央行獨立性擔憂未解，放眼全球公債及新興債市場不乏有更好的機會。工商時報 ・ 1 小時前
臺灣產物辦防詐講座
隨著高齡社會來臨，詐騙手法層出不窮，不少長者在申請保險理賠時，因資訊不足誤信所謂「保險黃牛」的協助，反而導致自身權益受損。為提升年長者的防詐意識與正確理賠觀念，臺灣產物保險與華山基金會合作，於新北市鶯歌區舉辦「拒絕保險黃牛，防制詐騙更容易」主題講座。透過實地互動與案例分享，讓長者在輕鬆氣氛中學會識詐、防詐。工商時報 ・ 1 小時前
太陽能、儲能案場同步發酵 綠岩能源明年營運動能可期
綠岩能源（7833）董事長葉孟恒表示，今年EPC工程量約40MW，明年除了太陽能工程案量成長至250MW之外，儲能業務也將開始發酵，整體營運動能明顯優於今年。綠岩能源也與合作夥伴攜手搶進東南亞市場，目前拿到泰國700MW地面型案場，預計後年開始營運。工商時報 ・ 1 小時前
美中貿易戰助益中國出口分散
美國總統川普本周出訪亞洲，預計將於30日與中國國家主席習近平會談。幾天前，美國財政部長貝森特表示，美中雙方在馬來西亞吉隆坡所舉行的第五輪美中經貿談判中，已達成「實質性的框架」，將有待兩國元首見面會談後確認。貝森特表示中國「願意大量採購美國大豆」，並將對稀土出口管制「順延大約1年並重新評估」；美國則「避免對中國加徵100％關稅」；但中國尚未證實吉隆坡具體協商結論。中時新聞網 ・ 1 小時前
今日股市備忘錄
＊法說會：國巨*、明基材、類比科、盛群、瑞儀、富鼎、同欣電、寶雅、致茂、穩懋、邁科、強信-KY、東隆興、亞德客-KY、友達、日月光投控工商時報 ・ 1 小時前
川李會敲定 美對韓大降稅
美國總統川普29日與韓國總統李在明進行美韓領袖峰會，在會議結束後川普宣布兩國已敲定貿易協議。美國決定將韓國汽車關稅從25％降至15％、與日本相同，美對韓半導體關稅稅率不會比台灣差。在韓對美投資方面，維持3,500億美元投資額，其中2,000億美元採現金分期投入，其他1,500億美元則是韓企對美投資。工商時報 ・ 1 小時前
外銀看金價 短期兩大阻力
國際金價跳空閃崩跌破每盎司4,000美元大關，一度下探3,800美元附近。外銀分析，這是「遲來而健康的回調」，目前有兩大短期阻力，即對價格敏感的買家需求放緩及美國通膨回升風險，但因結構性推高因素仍穩固，回落至4,000美元以下，應是長線建立配置良機，未來12個月目標價仍上調至4,500美元。工商時報 ・ 1 小時前
酷澎、亞馬遜 加碼投資台灣
美商Coupang酷澎於2025年APEC企業領袖高峰會上發表主題演講，強調2022～2024年已在包括台灣的亞太地區投資AI及先進技術已超過30億美元，並承諾將持續投資。工商時報 ・ 1 小時前
鴻海、輝達 合攻無人計程車
NVIDIA GTC DC大會登場，鴻海不僅展示最新AI基礎架構NVIDIA GB300 NVL72，並分享美國廠區最新智慧製造技術導入之外，也在會中宣布與NVIDIA、Stellantis以及Uber攜手合作，共同推動Level 4（無須手動操作、無須目視路況）自駕車開發與全球部署，用於無人計程車（Robotaxi）服務。工商時報 ・ 1 小時前
美FCC擴大限制陸電信設備
美國為防堵資安漏洞，聯邦通訊委員會（FCC）28日一致通過新規，擴大限制中國製電信與監控設備流入美國市場。新措施將堵住既有法規漏洞，進一步防止華為、海康威視等中資企業的舊型號設備，繼續進口或在美國銷售。分析稱，此舉被視為美國加強科技與資通安全防線，持續對北京施壓的最新動作。工商時報 ・ 1 小時前
安世半導體事件持續發酵 日產、奔馳警告汽車晶片危機
安世半導體事件持續發酵，日產汽車和梅賽德斯 - 奔馳均在周三（29 日）對汽車半導體供應危機加劇的狀況發出警告。鉅亨網 ・ 1 小時前
美國多重資產基金 迎好時光
隨美國聯準會（Fed）重啟降息循環，加上美股第四季迎來消費旺季，美國股債資產的投資前景仍趨樂觀。柏瑞投信表示，在多頭行情欲小不易的環境下，投資上除了瞄準全球最大經濟體的美國，更要聚焦未來科技股的主升段。因當前科技類股受惠於人工智慧技術突飛猛進的支撐，而生成式AI也正在重塑全球科技經濟的新格局。工商時報 ・ 1 小時前
台股飆 ETF同樂
台股29日在權值股帶領下開高走高，尤其台積電股價1,505元創新高帶動成功站上28,000點關卡，也讓擁有千萬股民的台股ETF表現績效長紅，觀察68檔原型台股ETF表現，以主動群益台灣強棒ETF（00982A）上漲2.49％表現居冠，成交量以元大台灣50（0050）6.4萬張領先，展現出市值型與主動式在大盤震盪衝高下的優勢。工商時報 ・ 1 小時前