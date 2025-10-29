追高賺更多3／飆股抱不住總是賣飛？ 他靠「月線防守術」穩賺翻倍

施雅棠看好AI算力的盡頭是電力，布局核能股，獲利近3倍。

6年前，美股投資達人施雅棠從警官退休時僅30歲，靠著年領百萬被動收入，提早過自己想要的生活。這幾年，他因勇敢追高，逮住多檔飆股，財富再翻倍。事實上，施雅棠追高背後憑藉的是極強的資金管理能力，及對個股扎實的研究，如此才能進退有據，持股抱好抱滿。

美股達人施雅棠不怕追高，他深信，創新高背後一定有不為人知的好消息。但追高個股何時應收手或賣出？月線是最後防線。「當個股不再創新高時，就要停止加碼；當大盤氣氛轉空，指數跌至月線之下，我會開始拉高現金比重，調節持股，操作偏向保守，多看少做。」

施雅棠指出，產業趨勢再強，也必須搭配市場動能；而他判斷行情多空轉折最重要指標，就是月線。「月線之上，大盤行情順風順水，市場有動能，股票就能漲能飛，可勇於追高；但若跌破月線，整體氣氛轉弱，操作就要開始保守，因為大部分個股都會跟著修正。此時可先提高現金比例，多留些子彈因應盤勢變化。」

小資理財教主楊倩琳常與施雅棠切磋、討論美股。「他研究股票很深入，只要他分享的公司，我都有興趣參與。最經典的是，他說AI算力的盡頭是電力，便開始挖寶，最後聚焦核能鈾礦公司：LEU，我也跟著買進。這檔個股近半年漲幅逾500%，真的很厲害！」

對施雅棠來說，選股的順序是先鎖定產業，再從中找具代表性的龍頭公司。「所有會飆的股票，背後幾乎都離不開2個原因，一是缺貨，另一是政策扶持。」他舉例，像這一波記憶體股、美光股價漲勢凶猛，就是典型的「供不應求」；而核能、軍工則屬於政策受惠股；當政府決定投入資金，簡化監管流程時，整個產業鏈都會開綠燈，被推動起來。

他比喻，選股就要在有魚的地方才釣得到魚；「有些投資人只看到股價漲，卻不知為何而漲，看不懂背後故事，就不容易抱住飆股。因此投資自己熟悉的產業，做足功課，才有勇氣追高、有底氣抱牢。」

施雅棠的太太小曾不懂投資，但也對他全然投入研究的態度感到佩服。「像親友聚餐聊天時，他會觀察大家使用什麼手機，並追問使用心得；若是聊到追劇，他關心的是Netflix與Disney+的差異，有時還會打破砂鍋問到底，讓人不知所措。」小曾笑說，先生總是活在自己的世界裡，好像到處都能找到投資靈感。

30歲從警官工作退休，36歲財富自由，面對投資研究，施雅棠仍是相當熱血。「回頭看會發現，其實財富自由只是過程，就像黃仁勳、馬斯克早已賺到幾輩子都花用不完的財富，為什麼每天還是這麼拚命，把時間塞得這麼滿？那是因為有理想、抱負驅動。」

講到這，他眼神亮了起來：「我想成立頻道的目的，也是想把這些年的投資心得分享出來，讓大家也能透過投資，賺到穩定現金流、一起變有錢；這或許就是我現在人生最重要的動力吧。」

