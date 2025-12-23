追「張文心儀1女孩」查動機 LINE僅兩朋友！孤狼殺人計畫曝光、錢全靠媽

北捷殺人犯嫌張文購買長短刀，取物的身影。北市警方提供



張文（27歲）涉北捷殺人後墜樓身亡，全案4死11人受傷。台北市警察局專案小組調查發現，從去(2024)年四月，張文開始密集採購戰術手套、防毒面具、防護盾牌及工業酒精、煙霧彈等具攻擊或防護性質物品，且網購13刀長短刀日期也曝光，隨機攻擊計畫縝密規劃長達1年9個月，期間，他處於失業狀況，經查，其金錢來源全來自媽媽支撐。

張文屬於孤狼型犯嫌，LINE通聯記錄僅和兩人往來，就是房仲和房東。由於張文身亡，其動機成謎，《鏡週刊》獨家報導，張文生前曾有一名心儀女子，至於雙方是否為男女朋友關係，尚不得而知，不過，專案小組近日將進行訪談，以釐清張文的人格特質，並追查犯案動機。

台北市警察局刑大大隊長盧俊宏20日證實，從張文的身上以及租屋處、落腳旅館總共搜出13把長短刀，其中3把長刀分別在去（2024）年4月、7月以及今（2025）年7月購買，每把刀的購入金額2300元至2700元，10把短刀去（2024）年4月分三次購買，每把600多元，都是透過超商等管道取貨。

警方也發現，張文自2024年起即預謀犯案，先在2024年4月起，密集採購戰術手套、防毒面具、防護盾牌及工業酒精等具攻擊或防護性質之物品，並於今（2025）年1月假借生存遊戲名義，透過網購平台購入24顆煙霧彈；今年11月起，又購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等極具危險性易燃物，用以製造汽油彈。

專案小組擴大調閱張文犯案前軌跡，發現張文均獨自一人行動，他在2023年8月自保全公司離職後即無收入，支出全倚賴當保全收入存款及媽媽金援，迄今幾乎用罄，餘額僅剩39元。調查發現，張文固定使用一個中華郵政帳戶，帳戶明細顯示收入來源是張文媽媽，自2023年底至2025年10月間，約每3個月給予3萬至6萬元，共計匯入約37萬元。

