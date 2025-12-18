追《黑白大廚》第二季邊吃韓味！7-11聯手白種元推14款創意料理

7-ELEVEN從12月24日起，推出白種元監製的韓式料理。（7-ELEVEN供圖）

韓國廚藝競賽節目《黑白大廚》第二季在Netflix上線了！看到肚子餓，想吃道地韓式料理，可以到7-ELEVEN解饞，因為超商從12月24日起，推出與節目評審白種元聯名的14款韓味創意料理，從正餐、便當到下午茶小點，應有盡有。

這次的聯名餐點，不只使用白種元獨家秘方的醬料，歷經近半年研發，保留經典韓式味道，像是辣牛肉拌飯、糯米參雞湯、韓式炸雞，也加入了創意新元素，例如粉紅醬燉飯、辣牛肉義大利麵、韓式起司年糕吐司，完全符合年輕族群愛嘗鮮、愛拍照的喜好。

廣告 廣告

「韓式漢堡排粉紅醬燉飯」（圖左，119元／份）以低溫蒸烤保留肉汁，「辣牛肉甜奶油義大利麵」（圖右，109元／份）混和韓式辣醬和奶油白醬的雙重風味。（7-ELEVEN供圖）

其中「韓式漢堡排粉紅醬燉飯」以低溫蒸烤保留肉汁，再搭配白種元特製韓式辣醬和奶油起司粉紅醬，微辣又濃郁。「辣牛肉甜奶油義大利麵」則把韓式辣醬和奶油白醬混合，搭配醃漬牛後腿肉一起炙烤，吃起來鹹香帶點甜味，非常特別。

熱壓吐司「韓式辣起司年糕」（圖左，70元／份）口感ＱＱ微辣，「韓式鐵板厚吐司」（圖左，89元／份）以多種蔬菜烤蛋搭配火腿、起司與特調番茄醬，以甜帶出餡料層次。（7-ELEVEN供圖）

早餐或午茶時光，可以試試「韓式鐵板厚吐司」或「韓式辣起司年糕熱壓吐司」，鹹甜交錯，小心吃一口就上癮。

「辣醬烤豬肉便當」吃得到秘製韓式辣醬豬肉，配上韓式泡菜、雜菜冬粉，一盒就有滿滿韓食靈魂。（119元／份，7-ELEVEN供圖）

除了創意洋食，也有正宗韓味便當、御飯糰、湯品等，像「辣醬烤豬肉便當」搭配泡菜、雜菜冬粉和太陽蛋，一盒就能吃到滿滿韓式靈魂。飲料方面，還有韓國流行的「橙香葡萄柚紅茶」，果香清爽，飯後喝一杯剛剛好。

「橙香葡萄柚紅茶」以柳橙香甜搭配微酸葡萄柚，果香層次明顯。（49元／瓶，7-ELEVEN供圖）

白種元這次親自監製的14款料理，讓超商瞬間變身小型韓國料理餐桌。一邊追《黑白大廚》第二季節目，一邊吃韓式料理更有fu。



回到原文

更多鏡報報導

正男報食事／冬至煮湯圓總是不夠Q？很多人第一步就做錯！糖要先加還是後加？

正男報食事／蓋棉被才能做的純手工大陳年糕！鹹甜料理都Q彈迷人

正男報食事／只賣一樣還能紅超過40年！「羅東紅豆湯圓」嚴重好吃、在地人激推