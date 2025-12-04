追2026元旦曙光！阿里山「祝山觀日列車」12/10起售票

2025年只剩下不到1個月時間，阿里山林鐵及文資處宣布，為疏運阿里山國家森林遊樂區賞2026元旦曙光的旅客，12月10日起開放團體預約購買祝山觀日列車車票，18日起開放個人網路訂票。

2026年即將到來，元旦阿里山林鐵祝山觀日列車車票將在2025年12月10日起開賣。（圖／資料照／阿里山林鐵及文資處提供）

阿里山林鐵及文資處表示，阿里山林業鐵路將在2026年1月1日元旦凌晨2時50分起開行祝山觀日列車首班車次，為分流購票人潮，車票將分2階段開賣，首先是2025年12月10日早上9時至13日下午4時，開放50人以上團體電話預約，去回程共21班次列車3100張車票，可洽阿里山車站訂票專線05－2679200。

接下來個人票將在12月18日早上6時至31日上午12時期間，於網路開放訂票，每人每次限購6張，民眾也可在12月31日下午1時至傍晚5時，前往阿里山車站1樓購票，本次網路訂票、現場購票之去回程共計3900張車票。

祝山觀日列車2026年元旦發車時刻表已公布。（圖／阿里山林鐵及文資處提供）

若有車票未售完，將自2026年1月1日凌晨2時20分起，直接在阿里山車站1樓販售，每人每次限購10張，售完即止。另回程第1般發車時間為早上7時15分，末班車為早上9時15分。

阿里山林鐵及文資處建議，旅客應提早電話預約或透過網路官方渠道訂票，網路訂票付款後，可在發車前到林鐵售票車站、全台7-11便利商店取票，以免在售票窗口久候。因山區溫度偏低，請特別注意保暖裝備。列車開行時刻表資訊可於官網或臉書官方粉專查詢。

